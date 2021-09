»Aldrig i vores vildeste fantasi havde vi forestillet os, at en enkelt kraftidiot eller syg person kunne finde på at udnytte den situation«

Da omkring 170 mennesker lørdag deltog nøgne i den amerikanske fotograf Spencer Tunicks fotokunstinstallation i parken bag det moderne kunstmuseum Heart i Herning, benyttede en mand lejligheden til at befamle en yngre kvindelig deltager i skridtet og på brysterne, skriver Jyllands-Posten.

Den cirka 45-årige mand slap efterfølgende væk, men er nu meldt til politiet, som har udsendt et signalement og håber på offentlighedens hjælp til at identificere ham. Museumsdirektør Holger Reenberg siger til avisen, at museet »beklager dybt« over for den forulempede kvinde.

»Aldrig i vores vildeste fantasi havde vi forestillet os, at en enkelt kraftidiot eller syg person – vi kan jo kun gisne om bevæggrundene – kunne finde på at udnytte den situation. Men vi må jo bare konstatere, at nøgenhed stadig i dag for nogle skaber en hysterisk stemning«, siger han til Jyllands-Posten.

Reagerede hurtigt

Den amerikanske fotograf Spencer Tunick har i mange år arbejdet med dokumentation af den nøgne krop. Tusindvis af frivillige verden over har deltaget i hans projekter. I 2016 skiftede en hovedgade i Kingston upon Hull i Yorkshire for eksempel farve, da 3.200 nøgne og blåmalede mennesker stillede op til et af hans værker.

Det var sådan en nøgeninstallation, der fandt sted på Heart lørdag eftermiddag, hvor omkring 170 frivillige mødte op og poserede med hvide lagner.

Foto: Edgard Garrido/Ritzau Scanpix Den amerikanske fotograf Spencer Tunick har i mange år fotograferet - ofte mange - nøgne kroppe

Den forulempede kvinde reagerede ifølge Herning Folkeblad hurtigt og prøvede sammen med andre at fange manden, der ifølge videovervågningen havde opholdt sig på museet i flere timer. Kun deltagere havde adgang til området, men det lykkedes manden at snige sig ind påklædt, fordi Spencer Tunicks medhjælpere også var påklædt.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis siger til Lokalavisen Aarhus, at politiet nu kigger på videomateriale fra museet i et forsøg på at finde frem til manden.