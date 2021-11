Det er desværre nødvendigt at blive i ubehaget, Maria Rørbye Rønn

Det kan forekomme ufatteligt, at mindst 64 helt unge piger i løbet af fire årtier blev udsat for seksuel chikane, uden at nogen greb ind. Men det siger næsten sig selv, at mange i et eller andet omfang må have kendt til krænkelserne. Nu er det vigtigt, at DR’s ledelse ikke har for travlt med at lægge fortiden bag sig, skriver Politikens kulturredaktør i denne klumme.