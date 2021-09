Mindre end tre uger efter at produktionen af den store dramasatsning om Leonora Christina Ulfeldts liv blev lagt ned, har DR fyret sin dramachef, Christian Rank.

Kulturdirektør i DR Henrik Bo Nielsen siger, at han var enig i beslutningen om at lægge produktionen ned, men at der er brug for en ny start, fordi der er gået hårdknude i relationerne til det kreative miljø.