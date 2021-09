Egypten genåbner historisk gravplads og vil have turisterne tilbage

Mere end 4.600 år efter at Egyptens kong Djoser blev lagt i graven, er en del af hans imponerende gravkompleks nu igen åben for turister efter en gennemgribende renovering.

Det skriver Reuters.

Konstruktionen, kendt som den sydlige grav, består af et netværk af korridorer, som er dekoreret med klinker og hieroglyffer og udgør en del af det historiske Sakkara-område syd for Kairo.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

De underjordiske korridorer er blevet forstærket, udsmykninger er restaureret, og der er blevet installeret belysning, fortæller Egyptens ministerium for turisme og oldtiden om renoveringen, der har taget 15 år.

Men det er ikke her i den sydlige grav, som blev bygget mellem 2.667 f.Kr. og 2.648 f.Kr., at den gamle farao ligger begravet.

Ifølge Associated Press er kong Djoser begravet i den nærliggende trinpyramide, som er Egyptens ældste stenpyramide.

Det formodes, at den sydlige grav blev bygget som et symbolsk monument eller et sted, hvor man kunne opbevare kong Djosers indre organer.

Foto: Khaled Desouki/Ritzau Scanpix

Adgang til gravstedet foregår via en stentrappe, skriver Arab News, og for enden af graven er der en brønd og et gravsted, der indeholder en enorm granitsarkofag. De blå fajancevægge i korridorerne er dekoreret med falske døre, der bærer billedet af kongen og hans titler.

Ud over trinpyramiden og den sydlige grav findes der mindst ti andre pyramider i Sakkara, som er et af Egyptens vigtigste arkæologiske områder. Trinpyramiden i Sakkara har også gennemgået en større renovering og genåbnede sidste år for publikum.

Egypten har i løbet af det seneste år offentliggjort en række arkæologiske fund, som skal være med til at sætte gang i en turistindustri, der har været hårdt ramt, først af det arabiske forår i 2011 og siden af coronavirus.