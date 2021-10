Det var synd for Inge. Sådan hviskede man altid hjemme hos mine bedsteforældre. Tænk, hvad hun skulle stå model til.

Inge var en af min farmors veninder, og hun var gift med en mand, der var dameglad, som man kaldte det. Alle kendte til hans sidespring, han gjorde sig ikke synderlig umage med at skjule dem, men vi holdt ikke mindre af ham af den grund, for han fik stuen til at runge af latter.