Fakta

Massakren i Beijing

Massakren på Den Himmelske Freds Plads skete, efter at titusindvis af primært studerende havde demonstreret i ugesvis for øget politisk medbestemmelse og større gennemskuelighed.

Opstanden endte med, at den daværende partiledelse 4. juni 1989 beordrede sikkerhedsstyrker til at skride ind over for demonstranterne. Der er uklarhed om antallet af dræbte, som ifølge forskellige opgørelser varierer fra cirka 400 til over 7.000 mennesker.

Massakren er stadig et åbent sår blandt særligt de ældre generationer i Kina, men den kinesiske topledelse har forsøgt at slette massakren fra den kollektive bevidsthed ved at forhindre enhver offentlig omtale af massakren og dens årsager.





