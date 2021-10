Dansk kunstner er »fuldstændig chokeret«: Universitet i Hongkong kræver hans skulptur fjernet

Blå bog

Jens Galschiøt

Dansk kunstner og samfundsdebattør. Født 4. juni 1954 i Frederikssund.

Udlært grov- og konstruktionssmed på Lindøværftet i 1973. Selvlært sølvsmed og skulptør.

Har skabt en lang række skulpturer i bronze og installationer bl.a. værket ’Svinehunden’, der i 1993 dukkede op i forskellige europæiske byer.

Har i samarbejde med gruppen Aidoh (Art In Defence Of Humanism) lavet flere aktioner ved større begivenheder verden over. Galschiøt opsatte i forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009 skulpturen ’Survival of the Fattest’ ved siden af ’Den lille Havfrue’.

