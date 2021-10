»Jøsses en gang ævl!«: Northside Festival tager kødet af menuen, hvilket har gjort folk rasende. Men hvorfor egentlig?

Der har lydt et ramaskrig rundt omkring i det ganske danske land, efter at den aarhusianske festival Northside torsdag offentliggjorde, at der næste år kun bliver serveret plantebaseret mad på festivalen.

På den ene side af debatten står de, der mener, at det er tvang kun at servere plantebaseret mad og som derfor er stærkt imod det nye tiltag. Et synspunkt, der er meget synligt i kommentarsporene på de sociale medier. På den anden side står de, der mener, at en kødfri festival bliver spændende at opleve.