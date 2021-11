Kan du huske Ib Antoni? Måske ikke. Men hans tegninger husker du

Når der i 1960’erne skulle gøres reklame for Danmark i USA, Frankrig, Italien, Tyskland, Sverige – ja stort set over hele verden – var det Ib Antoni (1929-1973), man ringede til.

Udenrigsministeriet var optaget af at øge den danske eksport og få folk i hele verden til at få øjnene op for det lille nordiske kongerige, så de arrangerede et væld af såkaldt danske uger, hvor man promoverede design, bacon, smør, småkager og ikke mindst danske turistattraktioner i et omfang, man ikke havde set før. Danmark blev solgt som et hyggeligt lilleputland, hvor livgardere, havfruer, vikinger, balletdansere og kokke altid havde et stort smil på læben.