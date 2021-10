Jada, Jada, Jada, Jada: DR får kritik for at løse problem ved at spille de samme kvindelige kunstnere igen og igen

P3 spiller næsten 50 procent flere kvindelige kunstnere end for to år siden. Musikorganisation frygter, at udfordringen med ligestilling er løst ved at spille populære kunstnere som Jada og Drew Sycamore oftere i stedet for at give plads til flere forskellige artister.