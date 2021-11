»Krænkende adfærd og magtmisbrug«: Ansatte retter hård kritik mod forholdene på museet Arken

En større gruppe medarbejdere retter nu hård kritik af arbejdsklimaet på museet Arken i Ishøj. Det skriver Jyllands-Posten.

»Vi oplever en alvorlig grad af stress og en konstant frygtkultur blandt os medarbejdere, der er forårsaget af krænkende adfærd, grænseoverskridende handlinger og magtmisbrug«, lyder det i brevet.

Det er 20 anonyme medarbejdere, som står bag brevet, der er sendt til museets bestyrelse og ledelse.

Brevet omhandler særligt en enkelt leder. Jyllands-Posten har været i kontakt med lederen, som ikke ønsker at kommentere sagen.

Arken er en af de museer, der trækker flest gæster i Danmark. Sidste år havde museet 274.000 besøgende. Det var det sjette højeste i landet.

Museets direktør, Christian Gether, siger i en pressemeddelelse, at man tager medarbejdernes kritik af arbejdsklimaet alvorligt.

»Det ændrer dog ikke ved, at Arken altid har stået for - og fortsat står for - at der skal være en respektfuld adfærd og tone på Arken. Det har den højeste prioritet. Derfor er jeg også ked af og lytter opmærksomt til, at så mange medarbejdere oplever udfordringer og føler sig utrygge«, lyder det fra direktøren.

Han peger samtidig på, at medarbejderstaben er blevet tilpasset til den nye situation efter corona, hvilket også kan have skabt uro.

Ifølge Jyllands-Posten er det netop en personalesag, som er skyld i oprøret. Det er blusset op, efter en kunstfaglig chef er blevet fyret.

Også Arkens bestyrelsesformand - Ishøjs afgående borgmester, Ole Bjørstorp fra Ishøj Listen - tror, at den er en udløber af afskedigelser.

»Det er klart, når der kommer sådan noget, skal det undersøges nøje, hvad der ligger i det, og det ved vi ikke præcist endnu«, siger han til avisen.

Der nedsættes nu en arbejdsgruppe til at løse konflikterne. Den skal være med repræsentanter for medarbejderne.

Der åbnes også for, at der kan indhentes ekstern hjælp, hvis det viser sig at være nødvendigt, oplyses det i pressemeddelelsen.

