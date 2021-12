Tænk, at man kunne lave teater med Thunberg, uden det blev ulideligt at overvære

Det var årets overraskelse, at man kunne lave teater med et budskab om Greta Thunberg, uden at det blev noget nær ulideligt at overvære. Værre blev det så heller ikke af, at ’Mit navn er Greta’ på Aveny-T kunne åbne sæsonen med perfekt timing efter lang tids coronatørke – med en tiltrængt besked om, at det var på tide at stå sammen og se vores handlinger efter i sømmene og måske endda gøre noget ved det klima.

Teater for dumme svin kunne man til gengæld se i Aalborg, hvor ’Kød’ også tog hånd om klimaet gennem et brutalt blik på, hvordan vi hertillands behandler vores grise (ikke så godt), mens det så noget sortere ud for klimateatret, da Husets Teater sammen med Den Frie Udstillingsbygning med projektet Toaster lagde hus til en