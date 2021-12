Hvor mange debatter er jeg inviteret ind i, fordi jeg er queer og homoseksuel?

Identitetspolitik. Woke-kultur. Antiracisme. Feminisme. Postkolonialisme … I 2021 blev den kulturelle kampplads, vi er ved at bygge til hinanden, større. Større, fordi flere er med i kampen. Og større, fordi kampen fylder mere. Fylder næsten det hele?



En status for 2021 må derfor også være fyldt med spørgsmål om repræsentation og identifikation. Med det, som af nogen kaldes kulturkrigen. Spørgsmålet om identitet er totalt definerende for vores tid.

Forleden var jeg for eksempel inviteret til at tale om begrebet cancel culture – aflysningskultur – med en museumsdirektør til et lukket arrangement. Et af tidens kontroversielle spørgsmål.