Sådan ændrer streamingtjenesterne den klassiske musik

De tre største streamingtjenester, Spotify, Apple Music og Amazon Music, ændrer det klassiske musiklandskab. Værkerne bliver kortere, enklere og mere iørefaldende – og komponister, der ikke har kontrakt med de store gamle pladeselskaber, kommer nu ud til et stort globalt publikum.

Lige nu oplever danske My Beautiful Decay 1973 – der er bedst kendt i specialiserede klassiske kredse under navnet Carsten Bo Eriksen – at hans velformede minimalistiske musik kommer ud til et helt nyt publikum over hele verden. Hans nyeste single, ’Femme’, en smukt pulserende klavertrio spillet af Trio Ismena, har f.eks. nået en kvart million afspilninger på Amazon Music.