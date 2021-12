Spillesteder: »Vi har fået noget, der var bedre, end jeg turde håbe på«

Fra i dag træder nye coronarestriktioner i kraft. Det betyder, at blandt andet biografer, spillesteder, teatre og zoologiske haver må lukke ned.

Mens kulturlivet lukker, genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning. Selve udmøntningen af de politiske aftaler, lader stadigt vente på sig, men de første udmeldinger om den nye kompensationsordning er fremlagt. Det omhandler blandt andet et tiltag, hvor arrangørerne ikke længere behøver at opsige kontrakter med kunstnere for at modtage kompensation.