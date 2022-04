Jeg kommer til at vende tilbage til dette spil igen og igen bare for et splitsekund at føle mig som en groovy, Venice Beach, regnbuefarvet skategudsversion af mig selv

I årtier har skaterspil skullet få nørder som mig selv, der aldrig har kunnet finde ud af at være cool på et firhjulet bræt, til at føle os seje. Sjældent er det lykkedes så godt som i ’OlliOlli World’, der er let at lære, men ekstremt svært at mestre.