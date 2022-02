Eva Eistrup: Der er selvfølgelig tale om rendyrket populisme a la makrelmad

I den nye strategi, som chefredaktør Henrik Qvortrup har lavet for Ekstra Bladet, står der blandt andet, at avisens læsere »tilhører nemlig den ukreative klasse, for hvem LBGTQ blot er tilfældige bogstaver fra alfabetet. Hvor spin hedder løgn, hvor man ikke er proud, men stolt, og hvor en regnbue er et naturfænomen, ikke et flag«.