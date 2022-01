Den spektakulære sag om den danske kunstner, der løb med en halv million kroner, tager nu en ny drejning

Kunstneren Jens Haaning kræver nu penge af museet Kunsten i Aalborg for at videredistribuere fotografier af hans værk. Det sker, efter at museet har varslet civilt søgsmål mod kunstneren for ikke at tilbagebetale 532.549 kroner.