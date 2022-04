Først blev konen til en kommunal topchef ansat. Så røg låget af

Museumsdirektøren på det ansete Museum Jorn i Silkeborg føler sig kørt over af kommunen. Tre fratrådte medarbejdere føler sig kørt over af direktøren. En uvildig undersøgelse vidner om godt arbejdsmiljø. Museum Jorn står i et drama med bitre anklager, usædvanlige mails og broget sagsbehandling.