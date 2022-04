Michael Bojesen er blevet fyret

Michael Bojesens kontrakt som direktør ved Malmö Opera er tirsdag blevet ophævet med øjeblikkelig virkning af operaens bestyrelse. Det sker efter kritik for seksuel chikane i DR Pigekoret og på Sankt Annæ Gymnasium, kritik for et forhold til en tidligere elev under 18 år samt en offentliggjort mail med chikanerende omtale af operasanger.