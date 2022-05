Han betaler ikke: Forfatterforeninger advarer mod anerkendt forlag

Forfatterforeninger kritiserer det velrenommerede Forlaget Vandkunsten for ikke at indgå kontrakt med sine forfattere og betale dem. Vandkunsten måtte hives i retten, før forfatter fik betaling for sine to bøger. Vandkunsten beklager, men siger, at det skyldes økonomiske problemer.