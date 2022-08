»Jeg er glad for at få slået fast, at jeg havde ret i min kritik af ledelsen. Jeg har følt mig uretfærdigt behandlet«

Ledelsen på SDMK handlede i strid med forvaltningsloven, da de reagerede med tavshed på to studerendes klage over en undervisers krænkende adfærd. Det fastslår Kulturministeriet. Samme underviser blev senere anklaget for at have begået et seksuelt overgreb mod en kvindelig studerende.