Moderne vikingesejlads i Grønland: Klimaks kommer, da en deltager i vrede kaster en toiletrulle efter en af de andre. Det er bare ikke spændende Bogen om et vikingeskibs arkæologiske færd op langs Grønlands kyst sejler desværre hen over den viden om vikingernes skibsbyggerkunst, som sejladsen indbragte.

Et hold danskere har sejlet vikingebåden ’Skjoldungen’ op langs Grønlands kyst fra Nanortalik i syd til Nuuk, en distance på 850 kilometer. To kvinder og seks mænd var om bord på den kun ti meter lange båd. I storm rebede de deres uldsejl, og i vindstille måtte de til årerne på det seks uger lange togt. Når de ikke brugte ’Skjoldungens’ påhængsmotor.

Boganmeldelse









Ole Sand og Ingeborg Gayle Nielsen fortalt til Kristoffer Flakstad: Skjoldungen – en moderne vikingesejlads i Grønland. Gyldendal, 207 sider, 299,95 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Hvor langt skal man gå for at efterprøve fortiden? Holdet var uenige. Nogle mente, at motoren kompromitterede deres vikingesejlads, men et flertal insisterede på, at det var for farligt at sejle uden motor.

Historien begynder i 1962, da dykkere fandt en række vikingeskibe på bunden af Roskilde Fjord. Et af fartøjerne var en mindre båd, som arkæologerne kunne afsløre var blevet bygget af tømmer fra Sognefjorden i Norge omkring år 1030, med andre ord en generation efter at Erik den Røde og hans folk havde nået Grønland og grundlagt den første lille koloni af nordboere.

Det er jo det, eksperimental arkæologi handler om. At bruge omhyggeligt rekonstruerede genstande som en tidsmaskine så fortiden kan få mæle

Om båden, der endte sine dage på bunden af Roskilde Fjord, nogensinde har sejlet til Grønland, er der ingen, der ved. Men kunne netop denne type båd bruges der, hvor vikingerne slog sig ned, i Sydvestgrønlands fjorde? En entusiastisk og udholdende gruppe af frivillige besluttede at undersøge sagen. Eksperimental arkæologi inspireret af ikoner som Thor Heyerdahl og Tim Severin, som krydser eventyr med videnskab.

Erik den røde var dømt fredløs på Island i tre år. Han flygtede vestpå over havet og opdagede Grønland. År 985 var han tilbage på Island og fik samlet en stor skare, der sammen med ham ville starte et nyt liv i det lokkende Grønne Land. Men af de 25 skibe, som satte ud fra Island, var det kun 14, som nåede frem til Grønland. De andre gik under i en storm.

En så realistisk risiko ønskede de otte danskere ganske forståeligt ikke at løbe. Kaptajnen, Ole Sand, bøjede sig og købte en motor. Det skulle være en moderne sejlads. Så om bord i den nøje kopi af et tusind år gammelt fartøj har vi otte danskere i vandtæt tøj, med holdbare madvarer, satellitnavigation, benzinmotor, og selve båden var blevet fragtet til Grønland om bord på et stort skib.

Lejrskoleagtig gruppedynamik

Journalist og forfatter Kristoffer Flakstad har skrevet bogen om ’Skjoldungen’ efter samtaler med de to initiativtagere til togtet, Ole Sand og Ingeborg Gayle Nielsen. Undervejs strejfer holdet og bogen både vikingernes steder i Grønland og det uløste mysterium om, hvorfor nordboerne forsvandt fra Grønland, og de møder overalt, hvor de går i land, det moderne liv i Grønland.