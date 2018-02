Arne Svingen fortjener respekt for at fortælle en sjov, svidende historie om narkomiljøet Arne Svingen har skrevet en sjov og meget politisk ukorrekt bog fra lorteland.

Norske Arne Svingen skriver rigtige feel good-bøger for større børn med titler, som siger det hele – for eksempel ’En sang om en brækket næse’ eller ’Med benene på nakken’. Nu kommer der en, som lyder uskyldig – ’Et hundeliv’ – men før man får set sig om, er man rodet ind i narko og knuste knæskaller. Basse er en narkohund, men på det andet hold – forbrugernes. Det er godt fundet på og politisk dybt ukorrekt.

Arne Svingen gør grin med noget dybt alvorligt. Den var aldrig gået i nabolandet Sverige

Basse fortæller frejdigt om livet med manden, de kalder Narko-Kjell på 28 år. Han – altså Kjell – har en halv-lillebror, der er meget yngre, og som en dag står og banker på den smadrede dør til den usle, rodede og gennemrodede lejlighed, hvor mand og hund holder til. Sagen er den, at deres mor er kommet på hospitalet, og nu vil kommunen anbringe Gusto, der er opkaldt efter en kaffemaskine, hos en plejefamilie, hvis ikke Kjell nu uden narko kan passe ham i det hus, der i øvrigt er på vej på tvangen, fordi der skyldes en million norske kroner i det. Kaos! Og det er her, Basse kommer ind.

Arne Svingen: Et hundeliv









Handlingen er ryggesløs. Den ene tæver den anden og snyder den tredje, der er køller, coke og skydevåben, men samtidig er der hjerter bløde som smør hos de hårde pushere, hos kommunens udsendte sagsbehandlerinder, hvoraf den ene er mest til katte, samt ikke mindst hos mand og hund, der gør et behjertet forsøg på at bringe orden i kaos. Så uden at røbe for meget kan man spørge: Dør børnenes mor? Får de skaffet millionen? Bliver Kjell stoffri? Får Basse lov at sove i Gustos seng? Og hvad med den hårdhjertede bagmand og hans hærdebrede håndlangere?

Arne Svingen gør grin med noget dybt alvorligt. Den var aldrig gået i nabolandet Sverige. Her i Danmark har vi flere forfattere – for eksempel Vibeke Bækkelund Lassen – der også skriver fra kanten, men formår at få et smil frem – og ikke et grin. Arne Svingen er ikke for fem boreplatforme solidarisk med sine personer, men han fortjener respekt for at fortælle en sjov, svidende historie om et miljø, hvor der bestemt ikke er noget at grine ad. En fucking folkekomedie fra lorteland. Det er godt gået.