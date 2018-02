3 anmeldelser: »I en spontan, let streg rammer tegneren en tone af forladthed og store øjne, så man bliver truffet et sted midt imellem hjertet og tomaten« Kloge ord og billeder om krigens døre og spejle, om den tavse pige med tomatrøde kinder og en dreng, der kigger porno på nettet.

Store tanker i små bøger. Det er billedbogens væsen. Hvis voksne danskere i al almindelighed vidste, hvor mange kloge ord og billeder der findes rundtomkring på billedbogshylderne, ville vores verden se anderledes ud. Bedre, kønnere og gladere. Her for dem, som ikke læser Rasmus Klump mere.

Der er nu ellers ikke så meget at grine ad i Martin Glaz Seerups historie om et hus, et spejl og en dør, der er både tænksom og snakkesalig. Hele den mærkelige historie har han overladt til tegner Cato Thau-Jensen, der før har præsteret mirakler til undseelige ord (tag blot ’Nivemaskinen’ fra sidste år med tekst af Anita Krumbach). Og tegneren gør sit bedste. Lige fra de første dage, inden krigen kommer, til de buldrende tider med nye indflyttere, som flytter snart igen, mens spejl og dør ryster i deres inderste og må opleve, at fremmede brænder deres ven træsengen for at få varme. »Hvor han dog skreg!«. Sådan bliver det ved i årevis, indtil der ikke er meget andet tilbage af huset end minderne. ’Ingen verdens ting’ som de to venner konkluderer, mens tegneren lader en sommerfugl flakse op mod himlen. Det er en tankevækkende bog. For sær til at være rigtig deprimerende. Der skal arbejdes med historien, og det er her, Cato Thau-Jensen kommer ind med hjælpende streger, ræve, pistoler og varme følelser for et gammelt hus i havsnød og anden nød.











Martin Glaz Seerup (tekst) og Cato Thau-Jensen (tegninger): Ingen verdens ting. Gyldendal, 32 sider, 230 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

I en spontan, let streg rammer tegneren en tone af forladthed og store øjne

Mette Eike Neerlin vender stærkt tilbage efter den noget uigennemskuelige ’Historien om Hardy’ fra sidste år om en dreng, der er usynlig. I ’Tomat’ er alt synligt og tankevækkende. Pigen hedder ikke noget, og hun får sjældent sagt så meget i klassen, fordi hun skal tænke over tankerne, og når hun er klar til at snakke, så er de andre færdige. Pigen er meget udenfor, men hun nyder en vis respekt for sin indadvendte anderledeshed, så ’Tomat’ handler om at komme ud af sin puppe og pippe sine meningers mod. Det er, hvad pigen uden navn gør på de sidste sider, så hendes røde kinder blusser, og læreren ser på hende med en vis respekt. Læren af Mette Eike Neerlins bramfri tekst er, at »det er svært at gå i skole«. Og det har Kamila Slocinska fanget til hudløshed. I en spontan, let streg rammer tegneren en tone af forladthed og store øjne, så man bliver truffet et sted midt imellem hjertet og tomaten. Kamila Slocinska er en øjenåbnende gave til alle tænksomme billedkiggere.











Mette Eike Neerlin (tekst) og Kamila Slocinska (tegninger): Tomat. Høst & Søn, 40 sider, 230 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Hvad tænker du om børn og porno!? Det er efterhånden blevet et familieforetagende for norske Gro Dahle at tage vanskelige emner op, som hendes datter og mand så tegner til. For ganske nylig kom den bemærkelsesværdige ’Blæksprutten’ om pædofili, som Svein Nyhus illustrerede til uforglemmelighed. Nu er emnet børn og porno, og her er det Kaia Dahle Nyhus, som illustrerer (det gjorde hun også til den bemærkelsesværdige ’Akvarium’ om en pige med en mor, som er en fisk). Disse emner – pædofili og forsømte børn – er vanskelige at gå til, men det lykkedes.











Gro Dahle (tekst) og Kaia Dahle Nyhus (tegninger): Sesam sesam. Jensen & Dalgaard, 48 sider, 248 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Hvorfor lykkes det så ikke med ’Sesam sesam’, der trods alt er mindre håndgribeligt kontroversiel end de to andre emner? Der går en sær form for berøringsangst i emnet. Mor overrasker sin søn foran computeren, der er fuld af damer, som »skinner«. Hun tager det pænt med et »nå-da-da«. Han har røde ører. Det er bare »fantasi«, siger mor og tilføjer: »skuespil for voksne«. Er det nu helt rigtigt? Er det en tilstrækkelig forklaring? Og hvad kan man bruge det sidste opslag til, som lover drengen og hans storebror »mindst tusind og én nætter og tusind og én dage«? Og mor Dahles usikkerhed er smittet af på datter Dahle, som opererer i en kantet, stiliseret stil med intetsigende farver, så man må tilslutte sig bogens mors lakoniske nå-da-da.