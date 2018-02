Prisvindende roman er kommet på dansk: »Dejligt at læse en krimi, der ikke foregår i et skandinavisk samtalekøkken«

FOR ABONNENTER

»Det var uundgåeligt. En mur, man ikke kunne komme forbi. Du er neger. Du er mindre værd. Det opslugte alt. En levende, sviende, skadende, lugtende, fedtet substans, der overdækkede dig.«

Bill Russell var ikke den første sorte mand i verdens bedste basketballliga, NBA. Men i 60’erne blev han sammen med Muhammad Ali en afgørende aktør for at forbedre sortes rettigheder i en sportsverden styret af hvide.

Ovenstående citat er fra Russells selvbiografi Go Up for Glory og beskriver hans tanker i 1958, da personalet på et hotel i North Carolina nægtede at servicere ham og hans sorte holdkammerater under NBA’s All Star-holds rundrejse i USA. Alene på grund af deres hudfarve. Før 61/62-sæsonen opstod en lignende episode i Kentucky, da en restaurant afviste at lukke Russell og hans sorte holdkammerater på klubholdet, Boston Celtics, ind. Som konsekvens boykottede Russell og holdkammeraterne en planlagt showkamp i staten under stor polemik og fløj i stedet hjem til Boston.

Mens NBA voksede sig større i 70’erne, 80’erne og særligt 90’erne, skete det samme med Russells eftermæle. Han var ikke blot en af de første sorte stjerner, der havde ført sit hold til uvirkelige 11 mesterskaber på 13 sæsoner. Men en afroamerikansk foregangsmand, som gjorde det muligt for en Michael Jordan kun at skulle forholde sig til at spille basketball og sine lukrative sponsoraftaler i 90’erne.