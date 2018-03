Anmelder roser fransk bestseller: »Den har den slebne stil, jeg savner så tit hos de skandinaviske af slagsen« Michel Bussi er en af de forfattere, der uanset genre føler sig forpligtet til at skrive omhyggeligt.

Den store billedkunstner Claude Monets bedårende hus og paradisiske have i Giverny er også et turisthelvede og ditto fælde. Masseturismens markedsførte mekka for moderne malerkunst, hvor du både kan købe et krus og et slips med malerens berømte åkander. Her er du aldrig alene lige meget hvornår.

Jeg har selv engang en meget årle morgen, før busserne med tonsvis af amerikanere og japanere kom fra Paris, med min datter stået i kø med hundrede andre skandinaver foran mig. Vi forældre, som alle sammen havde læst svenskeren Christina Björks børnebog ’Linnea i malerens have’ højt op derhjemme.

Men sådan et turistet pilgrimssted for valfartende kunstinteresserede i almindelighed og elskere af kunstnerens øjenvenlige åkander i særdeleshed har Giverny faktisk kun været i knapt 40 år. 80 år før blot en søvnig normannisk landsby vækket op af dvale af en genial malers tilfældige køb af en ejendom med jorder.

Netop denne flække med dens tilsvarende provinsby Vernon danner kerne og miljø i Michel Bussis både spændende og beske krimifortælling ’Sorte åkander’.

En kvindebedårende øjenlæge og kunstsamler bliver fundet myrdet ved bredden af den å, som løber igennem Monets have. To strissere fra Vernon, den sydfranske kvinde- og kunstglade Laurencs og den grillsamlende(!) og vordende far Sylvio. Hurtigt bliver det klart, at flere har haft motiv til at dræbe skørtejægeren, der både samlede på malerier og kvinder.

Spektakulært og poetisk

En af dem er den smukke 30-årige lærerinde Stephanie, som med sine violette smutøjne og lange kastanjefarvede hår synes at være landsbyens forføriske femme fatale. Hun er imidlertid ikke den eneste kvinde med aktier og aspekter i historien. Der er den 11-årig Fanette samt fortælleren af det meste, den gamle heks i mølletårnet. Hende skal du holde øje med.

Normanneren og geografiprofessoren Michel Bussi fik sig et fortjent internationalt gennembrud med sin spegede og snedigt indviklede, men stædigt inciterende thriller ’Pigen på flyet’. Originalt fortalt med en kompliceret intrige, velskrevet og elegant. Kanske med lidt snyd i logistikken, alligevel med den flamboyante sandsynlighed, som adskiller franske krimier fra andre.

Det gælder i den grad også denne både spektakulært snoede og såre poetisk skrevne ’Sorte åkander’, der blev bestseller i Frankrig i 2011. Tintet af samme fine sans for litteraritet og slebne stil, jeg savner så tit hos de skandinaviske af slagsen.

Ordentlige franskmænd føler sig uanset genre forpligtet til at skrive omhyggeligt og åndeligt på deres modersmål. Gerne ind i nationens øvrige tradition i så henseende.

Her er vi således ikke kun i Monets smukke Normandiet, men også i de skæbnelandskaber, hvor Gustave Flaubert og hans elev Guy de Maupassant anbringer forsømte kvinder med drømme om andet end biedermeier og blevask. Samtidig får du her en masse at vide om Claude Monet og hans åkander. ’Sorte åkander’ er endnu en sejr for den franske krimikultur netop nu og for lidt siden.

