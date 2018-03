Krimi i Thatchers skygge: Gælisk noir-krimi er spændende læsning frem til en skydegal slutning Hårdkogt historisk krimi på baggrund af borgerkrigens Belfast dengang i 1980’erne.

Vi er tilbage i Irland i det, briterne kalder for ’The Troubles’, de borgerkrigslignende og blodige uroligheder i Nordirland mellem protestanter og katolikker, unionister og republikanere.

Året er 1982. Storbritannien og den internationale verden har øjnene rettet mod Falklandskrigen ude i det fjerne. Den benhårde ’Jernlady’, premierminister Margaret Thatcher, vil fjerne nødvendige tropper fra det Belfast, som i den grad er plaget af bomber og nedskydninger i diverse gradbøjninger af død og ødelæggelse. Og midt i det eskalerende kaos finder kriminalassistent Sean Duffy en kuffert med en mands torso.











Hvem er han, og hvordan og hvorledes døde han, bliver det store mysterium i irske Adrian McKintys ’Sirenesang’. Andet bind i serien om den hårdkogte, kvindebedårende, whiskydrikkende og hashrygende Sean Duffy.

Politimanden med psykologistudier bag sig, katolik i det skjulte i et protestantisk politikorps, mødte vi første gang i ’Det kolde våde vand’. I det krigshærgede smukke land udførte han en heltedåd og blev dekoreret af selveste dronning Elizabeth. Her i andet bind fortsætter han sin strålende karriere.

Kvik elan til aktuel musik

Tilsyneladende i hvert fald. Thi noget synes at slingre i den undervejs. I mødet med en enigmatisk smuk kvinde og sørgende enke, som fatalt krydser hans vej. Samt hendes svoger, en falleret adelsmand og godsejer, men med ikke helt rent mel i tweedlommen.

Med kvik elan til aktuel musik minder han en del om Ian Rankin. Men hvor skotten skriver mere elegant og letbenet med elegisk og traurig tyngde, har ireren en tendens til lukkede metaforiske forbindelser, billedsprog, som kræver kode og forkundskaber

Og i kulisserne rumsterer forskellige hemmelige tjenester, IRA selvfølgelig, men også briternes Special Branch og MI5 og minsandten også FBI trækker i gedulgte tråde, som sætter ting i skred, som ikke tåler dagens lys og kan koste vor antihelt og hans kammesjukker liv og lemmer.

Forcen og charmen med McKintys bøger er den fandenivoldske stil, vi jo kunne kalde for gælisk noir. Med sit spin af klassisk tough mandetone flettet ind i en manifest historisk og social kritik af tingenes tilstand med accent af engelsk arrogance og ignorance.

Når han f.eks. siger om en kvinde, at hun ligner Elizabeth Siddals ’Ofelia’, skal man lige vide, at det er den rødhårede model til det berømte maleri af John Everett Millais, hvor Hamlets (eks)kæreste prærafaelitisk og selvmorderisk drukner. Der kræves også kendskab til datidens engelske popverden og –stjerner. Men når det er sagt, er ’Sirenesang’ slagfærdigt spændende læsning frem til en skydegal slutning, et crescendo for fuldt orkester. Kanske lidt for meget, men alligevel ganske underholdende.