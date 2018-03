Sjov, leg og overraskelser: Kristian Leth åbner den svære musik for børn i alle aldre Musikeren har udvalgt kompositionsmusik fra det 20. århundrede og skrevet små historier til.

Pladeselskabet Dacapo, der har rettighederne til en frygtelig masse god dansk kompositionsmusik, har ladet musikformidler, forfatter og musiker Kristian Leth dykke ned i det store bagkatalog. Her har han valgt værker på kryds og tværs, som kan åbne genren for børn og barnlige sjæle.

Det er blevet til 12 små stykker og et enkelt lidt længere, som han så har skrevet en lille løsrevet historie på 5-10 linjer til hver især. Små historier som stemninger eller scener som kompas til ørerne. Så man får en lille plakat med historier og tegninger med albummet, som et kort til lytningen.

Kristian Leth: Vildtvoksende fantasier. Dacapo Records.

Man må gøre, som man vil. Men jeg satte musikken på fra en ende af og læste hver historie op før hver ny skæring for de to forsøgspersoner på 10 og 11 år. Selv om de normalt lytter mest til Beyoncé og Ariana Grande, gik de med på ideen og indvilgede ovenikøbet i at skrive noter undervejs.

Den overordnede konklusion er, at projektet fungerer rigtig godt.

Et blik ned over dokumentationen afslører, at der er rigtig meget benzin i de 54 minutter, hele albummet tager. Der kom i hvert fald 30-40 tillægsord på hver blok i løbet af første gennemlytning! Så der blev oplevet en del – og en del forskelligt. Der er både sjov og leg og overraskelser – og sorg, højtidelighed og uhygge. Noget er vildt, noget er trygt. Noget er beroligende, andet virker hulter til bulter og udfordrende.

Det meste er ikke særlig sjovt.

Men det er ikke simpelt, og det er heller ikke meningen. Kristian Leth er godt klar over, at kompositionsmusik fra det 20. århundrede – ligesom digte – er mættet af information og langsom at fordøje. Så man skal ikke tro, at man stryger igennem det hele på en time, hvorefter unger (og alle de andre, der heller ikke kender musikken) er solgt til genren.

En del er dog helt umiddelbart fascinerende. Et klaverstykke som Per Nørgårds ’Eremitkrabbens tango’ går lige i blodet med sine pudsige rytmiske spjæt. ’Sjov og klodset’, som der står i noterne.

Også Pelle Gudmundsen-Holmgreens korstykker brager lige igennem. Hans ’Episk tekst’ – et hovedværk i dansk konkret musik – er fortsat et hit, fordi musikken er helt enkel og systematisk, men alligevel fuldstændig overrumplende i sin blanding af tale og sang. Hans vuggevise ’Sovende pige’ vakte også stor begejstring for sin højtidelige skønhed. Og ingen kunne stå for hans nyere korstykke ’I skovene’, hvor koret laver lige så mange fjollede fuglelyde, som de synger naturpoesi oven på ’Højt på en gren en krage’.

Flere gange er de små historier, Kristian Leth har fundet på, abstrakte kommentarer om de musikalske bevægelser i små stykker, der ikke handler om noget.

I den sammenhæng gav en af lytterne Rued Langgaards svale klaverstykke ’Sommerferie i Blekinge’ kommentaren ’smuk og normal’. Et enkelt grineflip blev det også til. Alene på grund af den herligt absurde titel på Per Nørgårds klaverstykke ’Paul møder fugl’.

Det meste af albummet er dog ikke særlig sjovt.

Per Nørgårds harpestykke ’Svanen lander’ er virkelig sørgeligt og maner rigtig triste minder frem. Flere gange er de små historier, Kristian Leth har fundet på, abstrakte kommentarer om de musikalske bevægelser i små stykker, der ikke handler om noget.

Altså musik, der peger på sig selv som forbindelser mellem toner – som Per Nørgårds klaverstykker ’Fragment’ og ’Ni venner’ – og der er det sværere at holde interessen fast. Det er et tonesprog, man skal øve sig på i bidder for rigtigt at få hul, for der er meget uvant information. Men det betyder bare, at der ligger en dejligt høj ambition i projektet, hvor formidlingen taler op – og ikke ned – til lytteren.