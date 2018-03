Skribenten savner mulighedssans i dansk litteratur: »Hvor er demonstrationerne? Hvor er sangene, der kan mobilisere en modstand, samle folk?« Hvad er forskellen på dengang og nu, og kan 68’erne slet ikke lære os noget? Det spørger Mikkel Krause Frantzen om i denne klumme.

Jeg var i teatret forleden, Christian Lollikes’68’havde premiere, et stykke med masser af musik fra 1960’erne og skuespillere med langt parykhår ned foran øjnene. Det var et stykke, som iscenesatte forskellen på dengang og nu, på 68 og 2018. Dengang havde man studenteroprør, demonstrationer mod Vietnamkrigen og slogans som ’Under brosten, stranden!’ og ’Vær realistisk, forlang det umulige’. Dengang havde man Bob Dylans ’Masters of War’ at synge med på.

Hvad har vi i dag? Vi har strande med mikroplast overalt. Hvor er demonstrationerne? Hvor er sangene, der kan mobilisere en modstand, samle folk?

Der er i øvrigt ingen grund til at romantisere 1968, slet ikke. Men det er ved gud trættende at være vidne til 68’ernes børn, der igen og igen beklager sig over deres forældre og deres generation. Trættende på ny at lægge øret til 1968-bashing (og her tænker jeg ikke på de verserende sager om 68-apologier for pædofili).

Vi har ikke længere samme tro på, at en anden verden er mulig. Vi har ikke samme form for politisk kunst

Se, hvor naive de var, i deres tro på et bedre samfund, hvor fjollet, og hvor skadeligt ikke mindst! Det holder Lollikes – i øvrigt ikke vildt vellykkede – stykke sig heldigvis i det store hele fra. Men det stiller det ubehagelige, samtidsdiagnostiske spørgsmål – som de fleste af hans stykker gør: Hvor er utopierne blevet af? Kan vi i 2018 virkelig ikke forestille os en anden verden?

Er vi sandet helt til i vores individuelle liv, sunket sammen af stress, depression og generel ulyst til at møde op på det arbejde, som skulle forestille at være dér, lykken var, lige dér?

Det er der jo egentlig meget, der tyder på. Vi har ikke længere samme tro på, at en anden verden er mulig. Vi har ikke samme form for politisk kunst. Som den svenske forfatter Andrzej Tichý skriver om Peter Weiss – forfatter, blandt andet, til ’Modstandens Æstetik’ fra 1975 – i sin roman ’Kairos’fra 2013: »Det er ligesom rørende at læse Weiss, den sene Weiss, den politiske Weiss, kommunisten Weiss, troende, overbevist, engageret, insisterende, osv. Sådan en forfatter er ikke mere mulig, ja, utænkelig«.

Sådan lader det til at være i dag: En troende, overbevist, engageret, insisterende forfatter er i dag rørende, fordi han eller hun er utænkelig. Tanken er næsten latterlig. En engageret forfatter? Jesus Christ! Men der er jo forfattere, der på det seneste har taget tråden op, kampen op. Lone Aburas, for eksempel, med bogen ’Det er et jeg der taler (regnskabets time)’. Der er også andre, ingen nævnt, ingen glemt.

mulighedssansen, evnen til »ikke at betragte det, der er, som vigtigere end det, der ikke er« – dét kunne vi godt bruge lidt af. Ikke for at flygte fra virkeligheden, men for at bygge den på ny

Man kunne også sige det på denne måde: En af litteraturens opgaver i dag er at genopdage mulighedssansen – ikke nødvendigvis dén, der gjorde sig gældende i 68, men en eller anden form for mulighedssans. Begrebet har jeg fra Robert Musils ’Manden uden egenskaber’. Her står der:

»Men findes der virkelighedssans, og ingen vil betvivle, at den har sin eksistensberettigelse, må der også findes noget, man kan kalde mulighedssans. Den, der besidder en sådan, siger for eksempel ikke: Her er sket, vil ske, må ske dette eller hint; han opfinder derimod: Her kunne, burde eller måtte ske; og når man forklarer ham, at noget er som det er, tænker han: Nå ja, det kunne sandsynligvis også være anderledes. Mulighedssansen kunne altså ligefrem defineres som evnen til at tænke alt det, der lige så godt kunne være, og til ikke at betragte det, der er, som vigtigere end det, der ikke er«.

Ja, virkelighedssansen kender vi. I dag går den også under navnet nødvendighedens politik. Men mulighedssansen, evnen til »ikke at betragte det, der er, som vigtigere end det, der ikke er« – dét kunne vi godt bruge lidt af. Ikke for at flygte fra virkeligheden, men for at bygge den på ny.