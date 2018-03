I sin serie af digte om de fem sanser er Pia Tafdrup nået til synet. Det fanger hun bedst, når hun beskriver, hvad andre har set Pia Tafdrup har givet sig selv lektier for med »de fem bøger, jeg skriver på«, som det hedder i et af digtene.

Midt i Pia Tafdrups digtsamling om synet optræder en stribe malerier. Et af de længste digte beskriver Davids berømte maleri af revolutionshelten Marat, der sidder i badekarret for at lindre sin hudsygdom og er blevet stukket ned af den unge kvinde Charlotte Corday. Det er et af kunsthistoriens mest dramatiske billeder. Maleren holdt med Marat.