»Mange ægtepar fortier den situation, de er i sammen«: Digteren Pia Tafdrup bor med sin mand, men er kæreste med en anden

En skurrende lyd afbryder Pia Tafdrup. Hun ser undrende fra den åbne dør ind til spisestuen og til mig. Løfter øjenbrynene. Lytter og afventer.

»Ja, det er det, der sker, når man er hjemme«, siger hun alvorligt.

Er det ikke bare lidt håndværkere?

»Jo, det er bare lidt håndværkere... Der er flyttet nogen ind ved siden af«.

Mors kølige hånd

Fra hvilke digte skal man vælge at citere om en barndom, der er rigt belyst i et langt forfatterskab? Skal man vælge det mørke, fra ’Tusindfødt’?

»Beskyttet af jeres angst voksede jeg op.

Pupilmørket, der bredte sig fra rum til rum,

sidder tilbage som en tone,

der høres flyde nat og dag og nat igen«.

Eller skal man i stedet vælge det lyse? Som ’Min mors hånd’, fra ’Dronningeporten’, den digtsamling, som Pia Tafdrup fik Nordisk Råds Litteraturpris for? Hvor barnet får stukket en blyant i hånden, »min mors kølige hånd om min, der var varm«:

»Og så skrev vi

ind og ud mellem koralrev,

et undersøisk alfabet af buer og spidser,

af sneglespiral, af søstjernetakker,

af fægtende blækspruttearme«

I digtet skriver moren og barnet sammen, »bogstaver, der fimrede og fandt vej, svimmelt hen over det hvide«, indtil barnet opdager, at morens hånd har sluppet hendes, at »jeg for længst havde skrevet mig ud af hendes greb«.

Listerne

»Jeg tror, du skal tage et kig på min hjemmeside«, siger Pia Tafdrup.

»Det kommer bag på de fleste, hvor mange invitationer jeg får til at læse op i udlandet«.

Inde på hjemmesiden har Pia Tafdrup listet alle de steder, hun har læst op i andre lande. Fra 31. oktober 1983, hvor hun har læst op i »Club 7. Oslo, Norge«, til 26. oktober 2017, hvor hun har læst op i Darmstadt i Tyskland.

»Luk øjnene, Pia«. Sådan sagde mormor til lille Pia. Ikke fordi Pia Tafdrup ikke måtte se verden. Men netop for at hun skulle lære at se den. At være vågen, mens det sker. Den nye digtsamling, ’Synet af lys’, der udkommer på tirsdag, er den tredje i en serie på fem om sanserne. Foto: Finn Frandsen

Det er mange hundrede oplæsninger, det er mange rejser, mange lande, og det vidner om international interesse for forfatterskabet og for Pia Tafdrup, der i mange år har rejst en tredjedel af året. De udførlige lister er som en logbog over en sejlads, hvor hvert et bølgeskvulp registreres. Også alle tidsskrifter, alle oversættelser, alle interviews er bogført.

»Jeg ser det som et katalog over, hvad der er hændt«, forklarer Pia Tafdrup.

»Det er jo praktisk at vide, hvornår jeg sidst har besøgt et land. Men jeg kan da se, at mine kære digterkolleger ikke gør det samme som mig og måske er nødt til at ringe til deres gamle mor, hvis de skal finde et tidsskrift, hvor de har haft et digt i«.

De byttede kjoler

På udflyttergården ønskede Pia Tafdrups forældre sig et helt andet liv, fortæller hun.

»Hvor det kun var dem. Og der skulle ikke være andre. Heller ikke andre ansatte på gården«.

Moren hjalp mere til, end hun havde gjort på den store gård, hun kørte traktor, når der skulle høstes, og fik et bedre liv. Allerhelst ville hun dog have haft et job.

»Men min far var rædselsslagen for, at hun skulle finde noget uden for den gård«, siger Pia Tafdrup.

Hvorfor?

»Jamen, hvad kunne der ikke ske i den store verden? Så han sørgede for, at hun fik et barn til at tage sig af, og så kom min lillebror til verden«.

Pia Tafdrup ler højt.

Hvad tror du, han var bange for, din far?

»Min far har altid haft en meget romantisk opfattelse af, hvad sådan en kærlighedsrelation skulle være. Og han ville virkelig værne om min mor og have hende for sig selv. Og gøre alting så godt for hende, som han overhovedet kunne«.

En gang om ugen tog moren ind til byen, fortæller Pia Tafdrup. Så købte hun tøj og kom hjem til gården og viste det frem til faren om aftenen. Det kunne være kjoler til hende selv eller tøj til børnene. Næste uge tog hun ind og byttede det, han ikke syntes om.

Pia Tafdrup er den første kvinde i sin familie, der udfolder sig i et arbejdsliv. Mormoren ville gerne have været arkitekt. Moren ville gerne have siddet i receptionen på Hotel Trouville i Hornbæk og talt med folk fra hele verden.

Jeg har aldrig haft lyst til at drikke mig fra sans og samling

»Min mor har sagt, at da hun var barn, skulle man ikke høre og se børnene. Det drejede sig kun om de voksne. Da hun så selv fik børn, var tiderne skiftet, så det nu var børnene, der var i fokus. Så min mor har altid været i den position, hvor man blev glemt og overset. Det er jo meget præcist formuleret, faktisk. Og ikke helt forkert ...«.

Lyden skurrer igen fra et sted inde bag den ovale stue. Pia Tafdrup vender sig mod den. Ser på mig. Rejser sig så og lukker døren til.

Vågen, mens det sker

Under arbejdet med 'Synet af lys', der handler om synssansen, har Pia Tafdrup tænkt en del på sin mormor. Når de befandt sig i et nyt rum sammen, legede hun en leg med sit barnebarn.

»»Luk øjnene, Pia«, sagde hun. Og så spurgte hun mig, hvad der var på gulvet, hvad der hang på væggene, hvordan loftet så ud. Og kunne på den måde afsløre, om jeg havde været uopmærksom. Så da jeg var de der fire-fem år, lærte jeg at stå til rådighed for verden. Ved at give den plads til at komme ind. Og det bruger jeg fantastisk meget, når jeg skriver«.

At være vågen, mens det sker, kalder Pia Tafdrup det. Hun ser på mig.

»Når du træder ind her hos mig, så får du jo straks en fornemmelse af, hvad er det her for et hjem? Du ser rundt på reolerne, på alle mine bøger, du lugter, hvordan lugten er her i rummet – du smager teen, jeg serverer, og mærker træbordet. Alle sanser er i gang, og efterhånden skal du så finde ud af, ’hvad fanden det er for et væsen, jeg sidder over for?’«.

Hun griner højt igen. Og er så tavs.

Hvad er det med den latter? Det virker, som om du tænker på et eller andet, som du ikke siger højt.

»Nej, jeg var bare meget koncentreret om at forklare dig, hvad sansningen var. Det er lidt, ligesom når man er forelsket, så er det netop sanserne og kroppen, der agerer, og så må hovedet bagefter forstå. Hvad er det egentlig for en mand, jeg har mødt? Hvad er det, vi foretager os? Og hvad er det for ulykker, vi laver?... Det var faktisk det, jeg grinede af«.

Det var da også en slags tanke.

»Jamen, jeg er jo et tænkende væsen. Meget af det, jeg gør, er at tolke følelser. Følelserne er et råmateriale, som jeg skal prøve at få styr på og strukturere og undersøge og skære til«.

Latteren kunne også være en reaktion på, at du udtalte noget, som man ellers kun tænker. Når du siger, at jeg skal finde ud af, hvilket væsen jeg sidder over for, så bliver situationen lidt akavet ... fordi du peger så direkte på den.

»Ja, det er sådan en metabevidsthed, jeg har, kan du sige. Et af digtene i ’Synet af lys’ handler om to mennesker, som har været inde og se den samme film og bagefter taler om det, som om de har set hver deres film. En gang imellem ville man gerne kunne opleve med den andens bevidsthed. Men det kan man aldrig. Det optager mig meget«.

Hengivelsen og ofringen

Pia Tafdrups livsfortælling er bundet sammen af bøger. Der er bøger i det stille liv på den litterære udflyttergård, hvor moren og faren – hver aften – satte sig over for hinanden og læste, til de gik i seng.

Der er skolebibliotekets Hitchcock-bøger, der er månedens Tranebog i skolen, der er bogbussen ved gadekæret i Skibstrup.

Der er bøger i forholdet til Pia Tafdrups skrøbelige gymnasiekæreste, som hun flyttede sammen med i Helsingør efter studentereksamen, og som introducerede hende til den politiske litteratur, »hele Rhodos-serien«, som de købte og læste sammen – før hun var nødt til at forlade ham, efter han gentagne gange havde forsøgt at tage sit eget liv. Bogreolen blev skilt, Rhodos-serien blev hos ham, skønlitteraturen flyttede med Pia Tafdrup.

Og der er bøger i mødet mellem Pia Tafdrup og hendes seks år ældre mand, Bo Hakon Jørgensen. Ham mødte hun i et tog i 1977 på vej til Studenterkredsens sommermøde.

Han var blevet far til sit andet barn et par dage før, hun sad og læste Karen Blixens ’Vintereventyr’. I et digt skriver hun om at blive set af et lysende blik i kupeen.

»Bogen er mellem ham og mig,

den kan ikke bruges som skjold,

fordi den med ét

binder os sammen.

Et bedre frieri har jeg ikke kendt«, lyder det.

Få dage efter mødet i toget kyssede de to »under et bøgetræs krone«, og kort efter forlod han moren til sine to døtre. Hvorefter Pia Tafdrup flyttede sammen med ham på Midtfyn og stiftede familie. Det var både »meget vidunderligt og dybt katastrofalt«, siger hun.

»Der værste var næsten den vrede, der kunne møde os. Fordi nogle syntes, vi gjorde noget forfærdeligt ved at elske hinanden«.

Hvad tror du, det er ved en forelskelse, der gør, at man tager imod den, selv om den ødelægger meget andet?

»Den er jo en slags sindssyge også. Forelskelsen har en fuldstændigt vidunderlig side, hvor man forvandler sig til alt det, man holder mest af hos sig selv. Man oplever en glæde, der er så stor, så man synes, at den skal man have lov til at have i sit liv. Og så har den en kynisk side, hvor man kommer til at såre andre, fordi man kun kan tænke sig selv og den elskede«.

Hvordan er det en sindssyge?

»Fordi man ikke har kontrol over sig selv. Man bruger ikke sin sunde fornuft og siger, det kan godt være, vi er glade for hinanden, men det her har for store omkostninger, og skal vi måske bare lade være. Der er bare ikke noget at diskutere. Men derfor kan man jo virkelig lave meget ravage, og det gjorde vi også«, siger Pia Tafdrup.

»Men vi følte jo, at vi kom med så meget, vi kunne give til hinanden. Og havde så mange ting til fælles. Vi havde studeret de samme fag, vi havde læst de samme bøger«.

Er man allermest sig selv, når man er forelsket? Eller allermindst?

»Jeg hørte på et tidspunkt den franske filosof Derrida udlægge begrebet sacrifier – og det var en stor inspiration for mig. Han siger, at forelskelsen er som et tveægget sværd. På den ene side er det at give sig hen jo noget vidunderligt, på den anden side ofrer man sig selv. Og begge dele hedder på fransk sacrifier! Jeg kan huske, at jeg tænkte, hvor er de begavede, de franskmænd, der ved, at det er to sider af samme sag. Det er sådan, jeg oplever hengivelsen og overgivelsen og forelskelsen. Man holder så meget af hinanden, så man er villig til selv at gå i opløsning«.

Pia Tafdrup holder en pause.

»Men egentlig synes jeg, jeg er allermest mig selv, når jeg sidder helt alene og skriver. Og går ind i et nyt digt. Når jeg lukker af for omverdenen og går ind i mig selv og befinder mig i det, man kunne kalde ordverdenen«, siger hun.

»Hvis jeg sidder og skriver her og forsvinder ind i den verden, og nogen pludselig vil mig noget, fordi der måske er sker noget forfærdeligt, så er jeg nødt til at gå ud af den verden – og ind i den anden virkelighed. Der er ligesom to former for virkelighed for mig«.

At komme igennem firserne

Pia Tafdrup begyndte at skrive digte i gymnasiet og fortsatte, da hun kom på universitetet, hvor hun læste dansk.

At skrive digte er at skære til, siger hun.

»Ligesom når billedhuggeren står med en stor sten og begynder at hugge i den for at nå ind til den form, der er tilbage, når alt andet er skåret fra. Jeg får et hurtigt flash, som er selve ideen, og så skærer jeg væk og skærer væk, indtil tingene står hårdt og klart og præcist, men samtidig har en elasticitet i sig«.

Digtsamlingen ’Når der går hul på en engel’ fra 1981 blev både en debut og et gennembrud.

Pia Tafdrup blev en del af en generation af digtere, som også talte folk som Michael Strunge, Søren Ulrik Thomsen, Bo Green Jensen og F.P. Jac. Forskellige stemmer, men fælles om at bringe æstetikken og skønheden ind i lyrikken, der i 1970’erne havde været tynget af tidens ønsker om for enhver pris at levere et budskab.

Firserdigterne sås tit, de mødtes til oplæsninger i København, og for mange af de mandlige digteres vedkommende fortsatte møderne på byens værtshuse og barer og til fester med kokain og gang i den. Det var ofte et barsk liv, siger Pia Tafdrup.

»De levede stærkt og døde unge... Jac døde som 53-årig. Michael var 28, da han kastede sig ud af vinduet. Det var nogle forfærdelige skæbner, der var for flere af mændene. Senere døde også Morti Vizki. Men det er slet ikke mit temperament at leve så voldsomt, som de gjorde. Og jeg har aldrig haft lyst til at drikke mig fra sans og samling... når jeg drikker et enkelt glas vin, så er jeg faktisk beruset. Jeg er en strong responser, kan du sige«.

Derudover var Pia Tafdrup ikke kun digter, hun var også mor til to små drenge. I 1980’erne rejste hun frem og tilbage mellem sin lille familie på Midtfyn og det arbejdsværelse, hun fik i København, og sådan fik hun de år til at hænge sammen. Der var også andre kvindelige digtere i generationen, hvoraf nogle holdt hurtigt op, fortæller Pia Tafdrup. Mens hun selv blev ved.

»Jeg har nogle meget udholdende fibre i kroppen. Sætter du mig til at luge et bed, så vil jeg luge det fra ende til anden«.

Pia Tafdrup stopper op.

»Du vil ikke have et stykke brød, det hele står derinde?«.

To mænd

I digtet 'Forgæves bøn' fra 'Salamandersol' skriver Pia Tafdrup om sin families flytning i 1992, fra Midtfyn til lejligheden på Østerbro:

»Måtte huset fyldt med hviskende minder

altid findes,

de orangestribede katte som kuglelyn i græsset, hunden

på jagt i hver en drøm

– sådan tænker den ene del af hjernen,

den anden har for længst

sendt flyttebilen af sted«, lyder det.

I et andet digt fra samme digtsamling, 'Kile', skriver hun om den første store konfrontation i sit ægteskab. »Fremmed vender du ryggen til«, lyder en linjer.

»Konflikten handlede om Falklandskrigen«, siger Pia Tafdrup, »der var vi bare så politisk uenige«.

Ægteskabet har været stormfuldt fra begyndelsen, siger hun, blandt andet opstod der spændinger, når deres arbejdsliv lappede ind over hinanden.

Når han anmeldte poesi, og hendes digtervenner blev så vrede på hende – over hans anmeldelser – at han var nødt til at stoppe.

Når han anmeldte teater, og hun begyndte at skrive dramatik, men blev set set som ’anmelderens kone’ – så hun var nødt til at stoppe«.

Da Pia Tafdrup begyndte at få flere og flere invitationer fra udlandet, kilede noget andet sig i forholdet, fortæller hun.

»Jeg tror ikke, der er én eneste rejse, hvor Bo har sagt, »jeg synes ikke, du skal tage af sted, det bliver for meget at passe børnene«. Bo har virkelig passet dem, så jeg har kunnet tage af sted, men han har så også benyttet sig af muligheden, når jeg var væk, til at se andre kvinder end mig. Det har aldrig været nogen plan eller noget, vi har talt om. Det har bare været sådan. Og jeg har også haft mine forelskelser, der som regel var meget hurtigt overstået – men de har været der, fordi sådan er et liv«.

I åbningsdigtet 'Stadier på livets vej' fra 'Smagen af stål' skriver Pia Tafdrup om utroskab.

»Din elskerinde, der knuste

sukkerskålen,

er jeg efterhånden ret ligeglad med.

Hadet vibrerer ikke længere

over at have set dig

dødberuset af forelskelse, men

sukkerskålen,

som jeg havde arvet fra min mormor,

dén mangler stadig«, skriver hun.

»Det var da en grusom ting at være i, mens det stod på, men i digtet er det fortalt med en vis humor, og det kan man netop gøre på afstand. Man slapper mere af med årene. ’Hvorfor hidsede vi os så meget op, og hvorfor var det så indviklet, det hele?’, spørger man så sig selv. På den måde er der noget meget befriende ved at blive ældre«, siger Pia Tafdrup.

Forskydninger og glidende overgange kalder hun det, der gjorde, at hendes ægteskab forandrede sig til det, det er i dag.

»I dag er det sådan, at jeg har en kæreste, og det egentlige ægteskab med Bo, det har ikke eksisteret i mange år. I stedet lever vi sammen som meget, meget gode venner, sådan har vi det bedst, og det er gensidigt. Bo ved godt, at jeg giver det her interview i dag, og han er helt med på det. For sådan er det bare, og folk, der kender os godt, ved det godt«.

»Og på mange måder er det et ægteskab stadigvæk. Vi bor under samme tag og har så meget sammen, ægteskabet har bare taget en anden retning. Men faktisk tror jeg, mange ægtepar i vores alder lever, som vi gør, bare uden at tale om det. Mange ægtepar fortier den situation, de er i sammen. Det er min erfaring«.

Hun hælder te op.

»Tingene bevæger sig hele tiden i et liv, sådan ser jeg på det«, siger hun.

»Hvis du ser på tematikken i mine debut, 'Når der går hul på en engel' – punkteringen af glæden og forestillingen om, hvad livet skulle være, som det så bare ikke blev – så vil du se, at den tematik går igennem hele mit forfatterskab«.

Hun drikker.

»Man kan aldrig falde til ro i livet, for pludselig er situationen noget helt andet, som man så skal forholde sig til – og det kan være virkelig svært. Men når man forstår, at man faktisk er i konstant bevægelse – og at livet er det – så kan den erkendelse åbne for måder at leve på, man end ikke kunne forestille sig. Men som viser sig at være et godt liv. Bare ikke lige det liv, de fleste lever«.

Mange i Pia Tafdrups generation er blevet skilt, siger hun. Og mange har spurgt, hvorfor hun ikke bare bliver det. Men det har hun aldrig ønsket sig.

»Selv om der har været mange dramaer her i huset, så har overvægten af de gode ting været for stor. Hele den historik, vi har fælles, og den forståelse, vi har for hinanden, trods alt, den er meget betydningsfuld for mig. Når vi mødes med vores drenge, når vi mødes med vores fælles venner. Når vi har læst en bog, vi anbefaler til den anden – alle andre ting end lige et erotisk forhold har vi stadig. Og et ægteskab er også det at have en god samtalepartner«.

Pia Tafdrups kæreste, hvis navn hun ønsker at holde hemmeligt, har fuldt ud accepteret hendes levevis.

»Han har selv en meget meget nær relation til sin tidligere kone. Som han er skilt fra. Og hende kender jeg godt, og jeg forstår godt, at de har været et par. Hun er en fantastisk kvinde, som jeg holder utroligt meget af. Og her spiller alderen ind igen, tror jeg. Jeg er mere overbærende og indlevende nu, og mindre frustreret og rasende og jaloux. Hvis jeg skal sige det meget firkantet«.

Pia Tafdrup og Bo Hakon Jørgensens sønner fik først sent at vide, hvordan deres forældre levede sammen.

»Børn har ikke stor lyst til at høre om deres forældres seksuelle liv. De er glade for, at de er blevet sat i verden, men så må det gerne stoppe der. Da vi var åbne og fortalte dem det, tror jeg, de tænkte, at det var vigtigt, at vi havde det godt«.

Jeg tror, man forsøger at finde en struktur i kaos. Sådan er det i hvert fald i mit liv

Når Pia Tafdrup rejser i de her år, rejser hun ofte sammen med sin kæreste. Det er nyt for hende. Og vidunderligt. Udlængslen har altid været stærk i hende, hun ser det selv som en reaktion på sin isolerede opvækst.

»Bo har aldrig holdt af at rejse, og der har jeg jo savnet noget der. Og jeg holder meget af at rejse med den mand, jeg har en kærlighedsrelation til i dag. Det bliver jo et andet forhold, når man møder hinanden sent i et liv. Jeg kunne slet ikke få børn, da jeg mødte ham. Så det har aldrig været et ønske, at der skulle børn i forholdet. I stedet nyder vi hinanden og de oplevelser, vi har«.

Kører på sollys

Værelset, der støder op til stuen, hvor vi sidder, er Pia Tafdrups arbejdsværelse. Om morgenen bliver hun trukket herind af lyset. Senere på dagen, når solen forsvinder her, skriver hun videre i et værelse, der ligger mod vest, så hun får eftermiddagssolen med.

»Jeg er meget lysafhængig, ligesom et batteri, der kun fungerer, når det får sollys«, siger hun.

Den ene væg i værelset er domineret af to reoler, der er fulde af ringbind. Hvis man ikke vidste bedre, kunne man tro, man besøgte en arkivar. I de sorte er der udklip fra aviser, i de røde – som der er flest af, over hundrede – opbevarer Pia Tafdrup sine breve. Helt tilbage fra skoletiden, breve mellem hende og Michael Strunge, og nye breve, helt op til nu. De vigtigste breve, hun selv har afsendt, har hun bevaret i kopi.

»Jeg gemmer dem som en slags vidneberetning... Jeg kan ikke lade være med at se mig selv som et vidne til min tid. Det er måske en underlig dobbeltting, både at leve og samtidig se sig selv som vidne. Men hvis jeg ikke havde det blik på mig selv, så ville jeg nok ikke have gemt de ting«.

Det er Pia Tafdrups mormor, der har lært hende at arkivere, fortæller hun.

Hvorfor arkiverede din mormor?

»Jeg tror, man forsøger at finde en struktur i kaos. Sådan er det i hvert fald i mit liv. Når jeg i de her år prøver at skrive fem bøger, som forhåbentlig hænger sammen som en kvintet – og før det skrev en kvartet – så er det jo ikke, fordi mine bøger afspejler en orden, jeg ser omkring mig«.

»Det er derimod et forsøg på at skabe en struktur i alt det, jeg oplever som totalt kaotisk og uoverskueligt«.

Hvad skete der med de ting, din mormor havde gemt, da hun døde?

»Man smed faktisk det hele ud«, siger hun.

»Hvad jeg syntes var ganske brutalt, men der var simpelthen så meget, så ingen kunne overskue det«.

Mennesket i bøgerne

Da Pia Tafdrups far for nogle år siden blev dement, læste hun højt for ham, når hun besøgte ham på plejehjemmet, Frank Jæger og H.C. Andersen. Ligesom han i sin tid havde læst bøger højt for hende.