Søren Ryge siger stop: Velskrivende fanatikere kan bilde jer byboere hvad som helst ind! Der findes et kæmpe marked for bøger om dyr henvendt til uvidende byfolk.

FOR ABONNENTER

Det bliver ved, og det bliver værre og værre. Sidste nyt er ’Hvad køer ved om livet’ af Rosamund Young, der er udkommet på 20 sprog og udpeget til at være blandt årets bedste bøger af The Times. Jeg nægter at anmelde den. Inden da var ’Mit liv som dyr’, også engelsk, også megasucces, som Kim Skotte anmeldte så venligt, selv om jeg fandt den rablende gal.