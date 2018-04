Prisvindende novellesamling med arbejderklasseperspektiv er for pæn og poleret Norske Jan Kristoffer Dales debutbog, novellesamlingen ’Arbejdsnæver’, skriver sig – som titlen mere end antyder – ind i genren arbejderlitteratur.

Klasse er ikke en saga blot i dansk litteratur. De senere år er kommet flere bøger om arbejder- og/eller underklassen i Danmark.

Man kan nævne Kenneth Jensens ’Tragedie plus tid’, Morten Papes ’Planen’, Dennis Gade Kofods ’Nancy’– alle tre romaner fra 2015. Man kunne også nævne Thomas Korsgaards ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’ fra 2017, eller en af mine favoritter, Hans Otto Jørgensen, hvis forfatterskab som sådan handler om folk, der skraber bunden, roder rundt i udkanten osv. Eller den svenske digter Johan Jönson.

Men hvorfor er det egentlig kun mænd, jeg nævner her? Har arbejderlitteratur en maskulin slagside? Er det et tegn på at det, der går for at være ’kvindeligt’ arbejde – husligt arbejde, reproduktivt arbejde – stadig ikke rigtig anerkendes som arbejde? At denne type litteratur – der sandt at sige ikke mangler eksempler på – ikke regnes for at være rigtig arbejderlitteratur?

Jeg mener, i denne globaliserede verden er det jo veldokumenteret, at det egentlige proletariat i vid udstrækning er blevet feminiseret, bare tænk på latinamerikanske kvinder, på transnationale samlefabrikker på grænsen mellem USA og Mexico, eller asiatiske kvinder, der slider sig i ihjel for Nike, Apple, H&M ...











Boganmeldelse Jan Kristoffer Dale: Arbejdsnæver. Oversat fra norsk af Sara Koch. Gyldendal, 112 sider, 200 kr.

Anyway: Norske Jan Kristoffer Dales (f. 1984) debutbog, novellesamlingen ’Arbejdsnæver’fra 2016, skriver sig – som titlen mere end antyder – også ind i genren arbejderlitteratur. Her er ingen overklasse, ingen middelklasse. Her er derimod Trygve, der hver tidlig morgen forlader sin gravide kæreste i sengen for at tage på arbejde som vikar på et bryggeri, hvor der skal sorteres flasker, flyttes paller, indtil man, som Trygve, får den slags næver, som titlen også mere konkret henviser til.

Antydningens kunst og alt det der

Her er Frank, som er 42 år og stadig bor hjemme hos sin mor, der tager hen på den lokale kro for at få sig en hamburgermenu og kejtet forsøger at indynde sig hos servitricen. Her er ungkarlen André på 123 kilo med »mandepatter« og for højt blodtryk, en mor, som er dement og på vej på plejehjem, og usikkert lagerarbejde. Her er arbejdsløse Richard, der er blevet forladt af sin kone og lider af en slags angstanfald med tilhørende voldsfantasier. Her er frisøren Gunnvår, hvis mand, Ivar, var landmand og siden buschauffør, men nu er død, og nu skal hun finde ud af hvad hun vil med sit liv.