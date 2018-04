Kim Blæsbjerg kommer foruroligende sikkert i land med sin romantrilogi om Danmark i 00'erne

Men jeg synes dog ikke, at Mark træder tydeligt nok frem som fortæller. Man mærker ham ikke for alvor, når han for eksempel siger: »For os var det frygteligt at være nødt til at tvinge en professionalisme frem, det var svært ikke at føle sig frastødt af sig selv«.

Underligt nøgternt, distanceret, ingen rigtige sprækker i sprog eller karakter – og jo egentlig meget sigende og passende alligevel.

Derudover tager fortælleren ikke farve af karakterernes temperamenter og har heller ikke den store indsigt i dem, hvilket jeg altså i bedste fald accepterer som udtryk for en tilstand af kølig professionalisme, følelseslivet, der er styret af verdensøkonomiske strukturer. Men jeg savner alligevel en større individualitet og dybde i de enkelte karakterer.

’Desertørerne 3’ er elementært fængende læsning

’Desertørerne’ kan have en tendens til at være udpenslende, for eksempel ved at gentage ting i en dialog, som vi lige har fået fortalt.

Og trods nogle lidt træge passager undervejs – når Mark skal hjem til familien, og når Simon flakker omkring og omsider må indse, at man ikke finder beskyttelse for verdenssituationen nogen steder – er ’Desertørerne 3’ elementært fængende læsning og en stærk afslutning på en ambitiøs trilogi om et årti, vi så småt begynder at forstå.