Forfatter Kim Blæsbjerg: »Jeg har lidt en drøm om at blive inviteret ind og se et stykke, som endelig for alvor kan blæse mig helt omkuld«

Musik

Nick Cave, Tindersticks, Antony and the Johnsons

»De sidste år har jeg levet lidt en munketilværelse, mens jeg har arbejdet på mit romanprojekt. Musik har jeg mest brugt som små pauser under skrivearbejdet. Hvis jeg har haft svært ved at finde den rigtige løsning på et problem, hjælper det næsten altid at rejse mig fra skrivebordet og bruge en halv time på at lytte til musik, gerne musik, der har noget lidt højtideligt over sig. Det er oftest noget med, at jeg lige går ind og hører ét Nick Cave-nummer – det kunne være titelnummeret fra ’No More Shall We Part’ – ét med Tindersticks og ét med Antony and The Johnsons. Typisk med musikken skruet højt op«.

Teater

’Mågen’ i Skuespilhuset

»Jeg kan huske, at jeg så Anton Tjekhovs ’Mågen’ i Skuespilhuset. Jeg kan godt være lidt skeptisk over for teatergenren, men jeg bliver alligevel ved med at opsøge det. Med ’Mågen’ kunne jeg godt se, at det var dygtigt lavet. Alt var godt, og jeg følte mig egentlig også underholdt undervejs, men blev alligevel ikke rigtig betaget. På publikum kunne jeg dog se, at der var virkelig stor begejstring. Jeg har lidt en drøm om at blive inviteret ind og se et stykke, som endelig for alvor kan blæse mig helt omkuld.

Bøger

Stefan Zweig: ’Verden af i går’

»Bøger får jeg heldigvis læst. Det tager jeg mig tid til. Senest har jeg læst Stefan Zweigs ’Verden af i går’. Jeg kan godt lide at læse i temaer, hvor den ene bog inspirerer til den næste. Så lige nu læser jeg de store tyskere og østrigere som Thomas Mann, Klaus Mann, Stefan Zweig og Joseph Roth, der har det til fælles, at de skriver om nogle velordnede, slet ikke perfekte eller overhovedet lykkelige, verdener, som bryder sammen og går under. Når jeg læser dem, er det oplagt at se en parallel til vores tid. At se de her bøger som en slags advarsel. De er meget aktuelle, spændende og også skræmmende at læse«.

Film

’Paterson’ af Jim Jarmusch

»Der har heller ikke været meget tid til at gå i biografen, men jeg har dog set ’Paterson’. Den gjorde meget stort indtryk på mig. På sådan en underspillet måde. Særligt det hverdagspoetiske med en buschauffør, der skriver gode digte uden at gøre noget for at få dem udgivet, gjorde indtryk. Dagene gentager sig: Han går tur med hunden, går ud og får en øl hver aften, og så er der den sympatiske kæreste. Der er også små dramatiske højdepunkter, men hele attraktionen ligger i langsomheden, i den empatiske skildring af parret og i fraværet af larm«.

Foto: Scanbox

Koncerter

Elvis Costello i Ringsted

»Elvis Costello har altid været en af min kones helte, og hun fik mig med til en koncert. På det tidspunkt var han aktuel med en plade med stille sange. Så vi forventede, at vi skulle sidde og nærmest lukke øjnene og nyde alt det melodiske. Og så kom det som et fuldstændigt chok, at han lagde ud med et langt sæt af de vildeste, støjende punknumre. Kontrasten var derfor stor, da han endelig tog hul på det melodiske. Publikum rejste sig, vi fulgte med og defilerede langs stolerækkerne mod scenen, helt henførte over, at nu kom endelig al vellyden«.