Sexskandale får konsekvenser: Nobelprisen i litteratur bliver ikke uddelt i år Efter skandale om sexchikane og voldsom medlemsflugt aflyser Det Svenske Akademi årets nobelpris i litteratur.

Nobels Litteraturpris bliver ikke uddelt i 2018. Det fastslår Det Svenske Akademi i en pressemeddelelse ifølge Dagens Nyheter.

DE HAR FORLADT DET SVENSKE AKADEMI INDEN FOR DEN SENESTE MÅNED: Sara Stridsberg Sara Danius Katarina Frostenson Klas Östergren Kjell Espmark Peter Englund

Seks medlemmer har den seneste måned forladt akademiet som følge af anklager om seksuelle krænkelser mod en fremtrædende mand i det svenske kulturliv.

Senest forlod den svenske forfatter Sara Stridsberg akademiet i sidste weekend i protest.

Det har fået mange til at spekulere i om, akademiet helt ville droppe udgivelsen af litteraturens verdens mest prestigefyldte pris. Og det bliver altså tilfældet.

»Beslutningen er taget på baggrund af, at Akadamiet er svækket i antal, og at omverdenen har tabt tillid til Akademiet «, hedder det i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen skriver Akademiet, at prisen vil blive »reserveret« og uddelt i 2019. Der vil altså blive uddelt to priser i den forbindelse.

Det er ikke første gang, at den praksis er taget i brug. Faktisk er det sket syv gange før. Dog primært i forbindelse med de to verdenskrige, ikke på grund af intern splid i Akademiet.

»Vi finder det nødvendigt at få tid til at genoprette Akademiets generelle tillid, inden den næste Nobelprisvinder udnævnes. Dette af respekt for både nuværende og fremtidige litterære prisvindere, Nobelfondet og resten af ​​verden«, siger Anders Olsson, fungerende permanent sekretær i pressemeddelelsen.

Sagen begyndte, da 18 kvinder i november 2017 stod frem og fortalte, hvordan en indflydelsesrig mand havde begramset dem og krænket dem. Forleden fortalte den svenske kronprissese så, at hun også er blevet befamlet af manden.

Den anklagedes advokat afviser anklagerne. Grunden til, at det er blevet en stor sag i akademiet er ikke mindst, at manden er gift med et af de nuværende medlemmer af Det Svenske Akademi, hvilket har fået flere i akademiet til at kræve dette medlems ekskludering.

Det er endnu ikke sket.

Spørgsmålet er også, om den tidligere mangeårige permanente sekretær af Det Svenske Akademi Horace Engdahl kendte til kulturprofilens grænseoverskridende adfærd.

Det har Horace Engdahl, som er en nær ven af den anklagede, dog benægtet.