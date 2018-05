Forældre er sure over Jane Aamunds beskrivelse af deres datters død i ny bog - det får anmelderen til at tvivle på sandhedsværdien af hele bogen

Som så meget andet siger hun det højlydt. Læger, der ikke kan gøre sig forståelige på dansk, har hun ingen respekt for. Det er for galt, at en gammel Lemvig-borger (Jane Aamund er 81) skal tilkalde en anden læge for at få opklaret sin tilstand. Der er noget vitalt oprørsk ved denne folkelige forfatter, som går til guldbryllup med sonden i maven og fordomsfrit ser til, mens gæsterne mæsker sig med flæskesteg.

At skrive er hendes trøst og redning – at grine, lytte og berette om det sære vestjyske liv, som hun er blevet en del af. Stor dame i lille by? Hellere det end lille dame i stor by.

By kontra Udkantsdanmark

Jeg ved faktisk ikke, om hendes beskrivelse af borgerne i Vestjylland er ca. ti år forældet eller stadig står til troende. Det er i hvert fald mere end ti år siden, vi på Politiken havde Gantriis’ tegneserie ’Livets gang i Lidenlund’ – også den var humoristisk: Mændene er mænd og vil ikke tale om følelser. Der kysses ikke offentligt. Alle kender alle. Der tales timer bort hos slagteren, hos frisøren, i taxaen, på gaden. Der er ingen kriminalitet. Det blæser. Der er en hjertens godhed og interesse for golf med træskoene stillet uden for banen. Folk kan tilkaldes, og det bliver de, f.eks. den indremissionske præst i Harboøre, som også kommer om natten og fortæller om sin tro.

Den deler Jane Aamund delvis, ingen moderne gudstjenester til hende, tak. Er der ulve, for nu at blive aktuel? Ja, det er der, og de skal helst udryddes. Der er i det hele taget ganske faste meninger og ganske faste værdier, som dog ikke kan skjule, at Jane Aamund har levet et ukonventionelt liv med kærester og ægteskaber og journalistik ved Berlingske, med litterære priser og viljen til at berette.

Bror Asger og bror Bjarke optræder også. Bror Asger er så glad for at lave mad, for hans kone Suzanne gider ikke. Engang kom han på rulleskøjter ind på hospitalsafdelingen for at besøge hende, men det var nu ikke morsomt. Ellers dyrker hun ham, ligesom hun dyrker sine to sønner, der blev hhv. højesteretsdommer og overlæge i Købehavn.

Jeg tænker med undren på, at Jane Aamund kun er seks år ældre end mig, for hun synes at tilhøre en helt anden generation. Eller er det ’by’ kontra ’Udkants-danmark’?