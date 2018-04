Jane Aamund elsker sit liv uden mænd: Det er helt slut med at sige »Vil du have pandekager, sex eller chokolade?«

Wa lawer do hær?«

Kondiløberen var standset op på stien omkring Lemvig Sø. Hans blik havde uundgåeligt fanget den gamle dame, der var faldet om på jorden midt på hans rute.

Måske blev løberen så overrasket over, at det var byens kendis, forfatteren Jane Aamund, der lå og kæmpede for at få luft, at han ikke i første omgang fik spurgt, hvad der var i vejen med hende.

Det blev ved det vestjyske:

»Wa lawer do hær?«

Til gengæld var Jane Aamunds svar lige så storbyironisk, som løberens spørgsmål var vestjysk.

»Jeg tager solbad! Har du kørekort«.

Det havde manden heldigvis. Han fik fragtet Jane Aamund hen til hendes bil og kørt forfatteren og de to pudler hjem til huset på Nørrebjerg i Lemvig, og lige så heldigt havde forfatteren i fnulleret mellem lommeuld og hundegodbidder fundet en halv tablet, der fik sænket såvel hjerterytme som blodtryk.

Hun overlevede.

For Jane Aamund har livet ellers ikke ligefrem givet sig selv de seneste år. Det fremgår af bogen ’Samtaler om natten’, som udkommer i næste uge.

Blå bog: Jane Aamund Journalist og forfatter, født 1936. Har skrevet en række bestsellere. Blandt de meste kendte er ’Klinkevals’-trilogien, ’Colorado Drømme’ og slægtskrøniken ’De grønne skove’ og ’Smeltediglen’ om de dansk-argentinske udvandrere. Har modtaget flere priser, blandt andet De Gyldne Laurbær, Bogklubben 12 Bøgers Litteraturpris og Den Berlingske Fonds Journalistpris. Læserne har flere gange kåret hende til Danskernes Yndlingsforfatter.

Bogen er anledningen til, at vi en torsdag lidt over middag passerer Lemvig Sø på vores højre hånd og derefter søger mod havnen og det lillebitte centrum, byen trods alt har.

Vi går en tur op ad hovedgaden og stirrer efter godt fire timer på landevejen sultent ind på varerne, der ligger udstillet i vinduet hos Slagter Mortensen. Flere af de hjemmelavede pølser ligner nogle af de egnsspecialiteter, Jane Aamund har lovet at servere, når vi kommer kl. 13. Endelig ikke før. Forfatteren har et tidsrum mellem kl. 12 og 17, hvor hun tager imod, og undtagelser fra reglen findes ikke.

Det er der to årsager til.

Inden kl. 12 får forfatteren pumpet sondemad ind gennem en slange i maven, og i tidsrummet mellem kl. 12 og 13 vil hun gøre sig klar, så hun er sikker på, hun kan tage imod gæster i det, hun selv kalder ’fuld krigsmaling’.

Hun vinker i vinduet, da vi ruller op ad den bakke, hendes brunstensvilla ligger på, og da vi kommer ind i villaen, står hun og ligner én, der er parat til cocktailparty.

Håret har haft besøg af krøllejernet. Der er lagt makeup, og læbernes farve matcher de lyserøde negle. De blå bukser og den hvide flæsebluse med den lille perlekæde sidder så perfekt, at man et øjeblik kan glemme, forfatteren har rundet de 81.

For Jane Aamunds læsere synes det heller ikke at betyde noget. De har fulgt hende trofast, siden ’Klinkevals-trilogien’ blev udgivet fra 1989 til 1992. De flokkedes om hende i stort tal, da hun skrev om sit eget livs kærlighedshistorie i romanen ’Colorado Drømme’ i 1997, og de har holdt ved siden.

»Alt, hvad jeg har i dag, står på det fundament, jeg fik med ’Colorado Drømme«, siger forfatteren, mens vi står i villaens køkken. En villa, hun i øvrigt købte kontant.

Bøgerne har givet hende flere priser, heriblandt De Gyldne Laurbær, og hun har i flere omgange været kåret som danskernes yndlingsforfatter. Samtidig står hendes romaner i så lange rækker på bibliotekerne, at hun årligt får omkring 400.000 kr. i biblioteksafgift.

Det er Taxi-Mona og Taxi-Birger, som er mine venner, og som er med til min fødselsdag. Min familie på Sjælland kender slet ikke sådan nogle mennesker

Anmelderne og Aamund har haft et lidt mere anstrengt forhold til hinanden, men det tager forfatteren oppefra og ned. Hun ser sig selv som en god håndværker, der skriver romaner, som læserne elsker og kan forstå, og så må anmelderne skrive »hvad fanden de vil«, som hun sagde til mig, da jeg besøgte hende i Nordsjælland i 1999. Og sådan har hun det stadig.

I hovedparten af sine bøger har hun skrevet om enten sin familie, som hun gjorde i ’Klinkevals’-trilogien, eller også har hun skrevet om sit eget liv, som hun gjorde i blandt andet ’Colorado Drømme’. I ’Samtaler om natten’ skriver hun om begge dele.

Historierne i bogen fortæller især om de seneste to-tre år, hvor hun med jævne mellemrum bare har ønsket at få lov til at dø. Smerterne fra sygdomme har i perioder været så belastende, at hun endda har tvivlet på, at hendes indre kompas viste rigtigt, da det fortalte, at hun skulle flytte til Vestjylland.

Efterhånden har hun boet i henholdsvis Nørre Nissum og Lemvig gennem mere end 15 år. I en kort periode flyttede hun tilbage til København i en beskyttet bolig, fordi hun var for svag til at klare sig selv, men til familiens undren besluttede hun sig for at vende tilbage til Vestjylland, selv om hun var syg og afkræftet. Da hun var ved at miste modet, opfordrede hendes amerikanske veninde Barbara hende til at skrive om alt det, hun oplevede under sin sygdom og genoptræning.

I bogen virker det, som om arbejdet er det, der holder dig oppe?

»Sådan er det også. Min søn, som er hjerneforsker, siger, at jeg flytter det, vi kalder virkeligheden, over i den kreative del af hjernen. At skrive bliver min form for medicin. Jeg går ind i en anden sfære. Hvis ikke jeg havde skrevet, havde jeg været død«, siger Jane Aamund.

Foto: Andreas Haubjerg

Hun sidder ved det veldækkede spisebord i stuen, hvor hun har disket op med hønsesalat, krondyrpølse og ost. Alt sammen serveret på tallerkener af kongeligt porcelæn med guldkant. Fornemme vinglas står parat. Selv nøjes hun med et krus kaffe, som hun dårligt nok nipper til, mens vi andre spiser. Undervejs serverer hun en lind strøm af anekdoter om sig selv, sin familie og de lokale vestjyder.

»Sover du, skat? siger hun pludselig drillende til fotografen, der har været stille et stykke tid. Han forsikrer, at han lytter.Jane Aamund selv er i den grad på. Hun bevæger sig forsigtigt rundt i huset, fordi hun har fået en ny hofte, men ellers siger hun, at hun føler sig som en på 45, selv om hendes lange sygdomshistorie kunne antyde noget andet.

Siden hun var i starten af 30’erne, er hun blevet ramt af adskillige kræftsygdomme. Først livmoderhalskræft, siden aggressiv kræft i ganen og endnu senere brystkræft. Det er kræften i ganen, der gør, at hun i dag taler stærkt nasalt og med så meget luft på stemmen, at det indimellem er svært at høre, præcis hvad hun siger. Det er imidlertid nye helbredsproblemer, der i lange perioder har fået hende til at tvivle på, om livet overhovedet var værd at holde fast i. En uopdaget hjertefejl gav hende kolossale smerter i brystet, og hun led i en lang periode af fejlsynkninger, så hun var ved at blive kvalt. Det var et af disse anfald, der ramte hende, da løberen fandt hende ved Lemvig Sø.

I ’Samtaler om natten’ fortæller hun om hele det pinefulde sygdomsforløb, og hun sparer ingen i sine fortællinger. Hun er oprørt over, at det tog sygehussystemet flere år at opdage den hjertefejl, hun gik rundt med, og hun er stadig rasende over, at lægerne undervejs i forløbet gav hende morfin, selv om det er noteret, at hun ikke kan tåle det. Og står det til Jane Aamund, er det også sidste gang, hun lader sig behandle af en bestemt mandlig, muslimsk læge, der ikke vil høre på, hvad hun siger, fordi hun er kvinde.

Men ellers er det forfatterens relation til vestjyderne og Vestjylland, der spiller en af hovedrollerne i bogen, og her er Aamund lige så direkte i sin enkle reportagestil, som hun var, da hun som journalist på Berlingske spiddede overklassen, de fattigfine og de nyrige.

Ved de lokale, at du skriver om dem?

»Ja, dem, jeg portrætterer, ved det. Altså, den gamle lærer, som hele tiden banker på og sender mig kærlighedsbreve og siger, han er liderlig, fordi han har fået indopereret en hjerteklap fra en tyr, må finde sig i det, men jeg spurgte for eksempel den tykke sosu-assisent, om jeg måtte fortælle historien om hendes datter, der blev gravid med en grønlænder på efterskolen«, siger Aamund.

Hun er dog forberedt på, at nogle af de lokale i Lemvig måske vil blive forargede over, at hun er så direkte i sin karakteristik af lokalmiljøet. At nogle af dem måske endda vil føle sig klædt af.

»Men måske de bare griner ad det og synes, det er helt i orden. Andre vil måske synes, det er helt forfærdeligt og lægge sag an imod mig. Det er der så ikke noget at gøre ved«.

I sin tid flyttede du til Vestjylland fra Hørsholm. Der er langt fra Hørsholm og Rungsted Golfklub til havnen i Lemvig?

»Ja, det er et andet land«, siger Jane Aamund.

Da hun i sin tid rykkede fra det nordsjællandske whiskybælte til det vestjyske bibelbælte, sagde hendes eksmand, at han ikke kunne drømme om at flytte derover. Han ville ikke bo et sted, hvor folk talte langsommere, end han var i stand til at tænke, hvor han i øvrigt ikke kunne forstå, hvad de sagde.

»Jeg kan da godt forstå, at min familie tænker over, hvem jeg egentlig har kontakt med herovre, for jeg omgås jo nogen, som slet ikke ved så meget, som jeg selv gør, om litteratur, historie og politik. Det er Taxi-Mona og Taxi-Birger, som er mine venner, og som er med til min fødselsdag. Min familie på Sjælland kender slet ikke sådan nogle mennesker«, siger Jane Aamund.

Som hun selv siger, har hun valgt at bo i Vestjylland, fordi jo længere der er mellem husene, jo tættere er der mellem menneskene. Hvis ellers hun kan få lov til at holde den sidste afgørende afstand til intimsfæren, kan hun lide, at alle ved alt om alle. Grænsen går ved badeværelset. Hverken ægtemænd eller elskere har fået lov til at være på badeværelset med hende. Men bortset fra det bliver de lokale budt med til det meste.

»Hvis man ikke lægger alt frem i en by som Lemvig, kan man ikke være her«.

Hvorfor ikke?

»Så bliver man udstødt. Janteloven kommer i anvendelse, for du skal ikke tro, du er noget«.