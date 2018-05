Prisvindende dominikansk-amerikansk forfatter sagde #MeToo: Nu er han selv under anklage Carsten Andersen ser tilbage på ugens litteratur-begivenheder. Denne uge handler det om den dominikansk-amerikanske forfatter Jonut Díaz og de skandaler der nu spøger i hans liv.

Ved en bogsignering kom en ung kvinde hen til Junot Díaz. Hun ville takke den 49-årige dominikansk-amerikanske forfatter for romanen ’Oscar Wao og hans korte og forunderlige liv’. Romanen indbragte for ti år siden Díaz Pulitzerprisen.

Kvinden var især begejstret for en skildring af kvinden Beli, en dominikansk mor, som havde været udsat for seksuelle overgreb.

»Jeg har haft et liv, der minder meget om Belis«, fortalte kvinden. Hun brast i gråd og skyndte sig væk.

Junot Díaz lagde i al hast låg på oplevelsen. I stedet for at reagere og følge efter kvinden vendte han sig smilende om til den næste, der stod i køen.

»Jeg kunne have forsøgt at standse hende. Jeg kunne have kaldt på hende, have råbt ’me too, me too’. Jeg kunne have sagt ordene: Jeg blev også voldtaget«.

Sådan beskrev Díaz for nylig episoden i et essay i The New Yorker.

Her berettede han om, hvordan han som otteårig blev voldtaget af en voksen mand, han stolede på. Han fortalte også, hvordan manden fik ham til at komme tilbage dagen efter, hvorpå Díaz blev voldtaget igen.

Ifølge forfatterens detaljerede beretning har voldtægterne og følgevirkningerne ødelagt hans liv. Han har været ramt af raserianfald, humørsvingninger og depressioner, endog selvmordsforsøg, og et utal af gange været sine kvindelige kærester utro.

Essayet blev trykt i midten af april. Reaktionerne var overvældende. Forfatterens åbenhjertige beretning blev modtaget med ord som overvældende og bevægende.

Lige indtil i sidste uge, da en anden end Junot Díaz stod frem og råbte ’me too’.

Forfatteren deltog på Sydney Writers’ Festival i Australien, hvor han blandt andet var med i et panel med fire andre forfattere. Da publikum fik mulighed for at stille spørgsmål, rejste den amerikanske forfatter Zinzi Clemmons sig op og anklagede Junot Díaz for selv at stå bag seksuelle krænkelser. Han havde skadet hende, sagde hun, og hun ville vide, hvorfor han havde opført sig, som tilfældet var. Ifølge Clemmons havde han udelukkende skrevet sit essay i The New Yorker for at beskytte sig mod de anklager, som var undervejs mod ham.

Anklaget på Twitter

Zinzi Clemmons forlod straks efter arrangementet, selv om Junot Díaz angiveligt bad hende blive for at høre hans forklaring.

Nogle timer senere nåede sammenstødet mellem Clemmons og Díaz langt uden for Sydney, for Clemmons gentog sine anklager mod forfatteren på Twitter. Her skrev hun blandt andet, at hun som studerende havde inviteret Junot Díaz til at tale ved en workshop om repræsentation i litteraturen.

»Jeg var en ukendt blåøjet 26-årig, og han benyttede lejligheden til at trænge mig op i en krog og kysse mig. Jeg er langtfra den eneste, han har gjort det ved, og jeg nægter at holde mund længere«.

Udtalelserne fra Clemmons fik flere andre til at melde sig i koret. Ifølge The New York Times har to kvindelige forfattere oplevet, at Díaz har været ualmindelig aggressiv i diskussioner, eksempelvis i et tilfælde, hvor en af dem kritiserede en af hans romanpersoners forhold til kvinder.