Bog om brevveksling mellem Carl Nielsen og hans hustru er lidt som livet – både bravo og æv Brevvekslingen mellem komponisten Carl Nielsen og hans kone, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen bærer bogen ’Carl og Marie. I kunst og kærlighed’, som skæmmes af uskarpe kommentarer.

Tankerne om emancipation var begyndt. Kvinder var også en slags mennesker. Kunst var også arbejde. Og den smukke idé om, at kunst og kærlighed, kvinde og mand, det hvide nodepapir og det brune ler skulle gå op i en højere helhed, var sød musik i de unge elskendes ører.

Viljen var der. Så da den 25-årige komponist Carl Nielsen og den to år ældre billedhugger Anne Marie Brodersen mødte hinanden i 1891 under et kunstnerstævne i Paris, indgik de en slags pagt. Gensidig respekt, arbejdsro og ligeværdighed. Bare et par måneder efter blev de gift, og mindre et år senere kom deres første barn til verden, Irmelin. Det bliver til to mere.

Snart vil han ud af forholdet, og hun vil blive. Snart er det omvendt. Begge ønsker at dø. Men de finder sammen igen. Og bliver hos hinanden livet ud

Men idealer har det med at forstuve sig på virkeligheden. Og da Anne Marie (nu med efternavnet Carl-Nielsen) ikke just passer ind i skabelonen som småbarnsmor på nedsat tid og snart opholder sig mere i udlandet end hjemme, optaget af sine skulpturer og forstudier, sine bestillingsopgaver fra hele Europa, bliver de søde ord: »min ven«, »lille godte« (sagt både til ham og til hende!), »min egen dreng« osv. afløst af en langt mere hardcore hverdagsrealisme.

Lotte Andersen og Amalie Kestler: Carl og Marie. I kunst og kærlighed Gyldendal, 328 sider. 299,95 kr.

Alt det hører vi gennem de breve, de to sendte til hinanden. Og alt imens bølgerne stiger, vokser også læserens engagement. Einstein har jo ret: Energi skabes af masse og acceleration. Ham eller hende? Ridderstatuen eller plyssofaen? Rom eller København?

Snart vil han ud af forholdet, og hun vil blive. Snart er det omvendt. Begge ønsker at dø. Men de finder sammen igen. Og bliver hos hinanden livet ud.

Man holder egentlig ikke med nogen af dem.

Hun på sin side virker som en, ja, undskyld: klump ler, der nok lader sig forme, men ikke rokke. Han, den hjemmeboende familiefar, er først støttende og lidenskabelig, så bebrejdende, så næsten klynkende – indtil han finder ud af, at barnepigen (og flere andre) da også kan holde et ensomt hjerte varmt.

Hele den ak så genkendelige kærlighedshede kamp og (for sin tid) usædvanligt stærke friheds- og lighedstrang er at læse i brevsamlingen ’Carl og Marie’, der netop er udkommet. Bogen består af knap 200 breve (udvalgt fra ’Carl Nielsen Brevudgaven’) samt aldrig før publicerede notesbøger, sorteret, redigeret og kommenteret af skuespiller Lotte Andersen og redaktionschef på Politiken Amalie Kestler.

Brevene har naturligvis en betydelig kulturhistorisk værdi. I midtvejskrisen, i årene 1914-19, hvor parret bliver separeret, får de tilføjet den knitren og intensitet, der gør dem læseværdige langt ud over det historiske. Ikke mindst på grund af notesbøgerne fra Marie. Her møder vi en kvinde og kunstner i fuld højde og i dyb, forsmået smerte. Har hendes valg været forgæves?

Så den tematiske beskæring virker. Udvalget er godt. Redigeringen nænsom. Den historiske oversigt bagest i bogen perfekt. Bravo!

Men kommentarerne, der strækker sig fra kunst- og kønspolitiske refleksioner til højdramatisk meddigt og fiktionalisering, er desværre påfaldende uskarpe. Hvor er det blærede blik, der ser det, vi andre overser? Det må man hitte på bunden af postsækken mellem snak, hjemmebyggede metaforer og broderier med lang tråd. Hvad stiller man op med: »Brevene og pauserne imellem brevene vækker forestillinger og billeder som afstanden mellem de små prikker, der bliver til en tegning, når de forbindes fra start til slut«. Jeg taber både prik og tråd. Enten ved de to forfattere for meget og siger for lidt. Eller også er det omvendt.

Så bogen er lidt som livet – bravo og æv.