Kommentar: Jan Sonnergaards forfatterskab var ikke socialrealistisk. Hvis bare hans karakterer kunne få lov at være i fred

Jan Sonnergaard døde i 2016. I denne uge udkom hans samlede noveller med forord af forfatterens ven Henrik Vesterberg.

I modsætning til mange af sine samtidige var Jan Sonnergaard meget bevidst om, at Danmark er et klassesamfund, selv om mange, selv folk fra den såkaldte arbejderbevægelse, i dag siger, at klassesamfundet skam er noget, vi fik bugt med dengang i 1960’erne med velfærdsstaten.

’I dag er vi alle sammen middelklasse’, siger de. Og tilføjer: ’O.k., så er der lige dem nord for København og Lego- og Danfoss-familierne i Jylland, som det moderne velfærdssamfund har givet lov til at blive skamløst rige, alene på grund af den motiverende effekt, de har på resten af arbejdsmarkedet: Så langt kan du nå!’. ’Og’, tilføjer de, ’så er der også lige dem helt nede på bunden. De ganske få, der får beskåret kontanthjælpen for at motivere dem til at søge et arbejde og for, at de kan tjene som eksempler for den store middelklasse på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke rubber sig og retter ind’.

Fakta ’Samlede noveller +1’ af Jan Sonnergaard er udkommet på Gyldendal.

Klassesamfundet Danmark eksisterer i værste velgående. Vi er stadig, delvis, defineret af den klasse, vi er født i. Klassetilhørsforholdet er ikke bare et materielt anliggende. Det er i høj grad bestemmende for den enkeltes psykologi, hans omgang med andre mennesker og i det hele taget for hans gang på Jorden. Det vidste Jan Sonnergaard.

Klassesamfundet er frem for alt også et konkurrencesamfund. Mange af personerne i Jan Sonnergaards noveller er stærkt præget af deres personlige evne/held/uheld til at klare sig eller ikke klare sig i konkurrencen. Social status har stor betydning. Ikke alene i forhold til den enkeltes velbefindende og muligheder, men også, hvad angår forholdet mellem mænd og kvinder, i relationerne mellem mennesker i det hele taget.

Lad dem være i fred

Vi møder gentagne gange i Jan Sonnergaards noveller den gamle vennegruppe, der engang, reelt i en meget kort periode, i deres ungdom var i stand til at se stort på de indbyrdes sociale forskelle. Alligevel kommer de hver især, efterhånden som de bliver voksne og falder til ro og til patten, til at indtage deres forudskikkede pladser i samfundspyramiden.

Det illustrerede Jan Sonnergaard i sine historier den ene gang efter den anden: på tragisk såvel som magisk vis og nogle gange også forrygende morsomt.

Men det gør ikke Jan Sonnergaards forfatterskab socialrealistisk, som mange ellers kalder det. Det er ikke engang socialt. Han skildrede sociale dynamikker, javel. Men mange af hans novellefigurer ville faktisk have det helt o.k. uden for fællesskabet. Det bliver ytret direkte flere steder: Hvis bare de kunne få lov til at være i fred.

Omstændighederne, tit og ofte afgjort af andre end dem selv, tvinger personerne til at agere i det sociale rum, hvad enten de vil eller ej. Mange gange, især når de agerer i flok: unge aktivister/rødder på ta’ selv-aktioner i supermarkederne, fulde folk i værtshusslagsmål, rich kids på partycruise i forstæderne og Indre By. Tænk på den groteske ’Polterabend’ i ’Radiator’ eller de ret mange noveller, hvor handlinger bliver til noget helt og aldeles andet end den oprindelige intention i det øjeblik, den handlende står over for sin modpart. Som pludselig også handler.

Så har vi balladen. Det sociale fællesskab får ofte folk til at opføre sig dummere, mere selvoptaget og voldeligere og mere forfærdeligt, end hvis de bare havde fået lov til at være sig selv. Hvis de havde kunnet få lov til at være i fred.

Mennesket Jan Sonnergaard har fået fred. Der er ingen, der kan forstyrre eller genere ham mere. Men forfatteren af samme navn vil forhåbentlig blive ved med at stifte uro og oprør i mange år fremover.