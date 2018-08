Venlige billedhistorier understreger, at glæde kan følge efter sorg og alkoholisme

I 'Alkofanten i rummet' bliver far sløv og doven, mens mor bliver vred. Imens morer børnene Peter og Vera sig med at få far til at gå lige langs en tommestok, når der er venner på besøg . Men når flaskerne klirrer for meget, bliver glæden svær at øjne, og så er det vigtigt at huske, at der findes glæde efter sorrig.