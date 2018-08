Bør udkomme på andre sprog: Sidste bind i trilogi om de danske kolonier er et centralt værk til forståelse af vores dystre fortid

Mich Vraas trebindsroman om Dansk Vestindien er skrevet over treenigheden fra Paulus’ første brev til korintherne: tro, håb og kærlighed. I 2016 kom ’Haabet’ om slave- og sukkerindustrien. I 2017 ’Peters kærlighed’ om den sammensatte guvernør Peter von Scholten. Og i dag runder Mich Vraa af med ’Faith’ om tro på flere planer.

Boganmeldelse









Mich Vraa: Faith Lindhardt & Ringhof. 472 sider. 299,95 kroner. Udkommer i dag.

Først og fremmest er Faith navnet på hovedpersonen: den 24-årige fotograf Faith Netlock. Vi møder hende på dagen 31. marts 1917, da de tre øer er blevet solgt for 25 mio. kr. og skal overdrages til USA. Faith boykotter ceremonien i Charlotte Amalie. Hun mener, at denne handel med mennesker er udtryk for danskernes evige »lukrative neutralitet«. Nu vil de bare vaske hænder og glemme »de hundredtusinder af liv, de stjal for egen vindings skyld«.

Faith er lys mulat. Hendes ene øje er brunt, det andet blåt, og sådan svæver hun mellem sort, hvid, indiansk og kreolsk. Hun er emanciperet, med ben i næsen og benene på jorden. Det redder hende i romanens slutdrama, da en New York-matador med gangstermetoder vil kreere luksushoteller for rige yankees.

Faith har fra sin far, Carl Netlock, arvet både sit fotoatelier, sit talent og sit sociale engagement. Carl fungerer som romanens anden hovedsynsvinkel, formidlet via hans dagbøger og hans brevveksling med ungdomsvennen Fernand Bernard, der tidligt rejste fra øerne til Paris og blev ven med impressionisterne. Brevene belyser Carls kærlighed til Amelia, Faiths mor, og familiens og befolkningens skæbne.

Ligesom de tidligere bind er ’Faith’ komponeret som et patchwork af mange typer kilder. Der er officielle proklamationer, skibsjournaler, rapporter etc., og for sig selv taler strafferegulativer og retsprotokoller om de grufulde sanktioner, der rammer sortes ulydighed mod ’de Blanke’. Og der er viser, memoirer, artikler og især breve og dagbøger. Sådan skitseres forløbet, fra de første når til ’Karibhavet’ i 1665, til de sidste lukker og slukker i 1917. Historien er også en gradbøjning af begrebet tro.

Pionererne tror, at Herren er med dem, når de midt i »råd, død og liderlighed« styrer med fast hånd for at skabe civilisation. Det viser sig, at den faste hånd ikke er nok, for de importerede ’blåmænd’ tror, at ved døden vender de hjem til Afrika, så de begår selvmord i hobetal eller lader sig piske ihjel ved pælen. Da kristne missionærer omvender dem til at lade sig styre af troen på Gud og Frelseren, bliver de omskolet til »en praktisk anvendelig frygt«, som en guvernør siger. Og herrnhuterne tror, at når de som kolonister selv bliver rige, er det Guds vilje.

Efter slaveoprøret på Sankt Croix i 1848, hvor guvernør von Scholten egenhændigt ophæver slaveriet (og dømmes for det i København), tror mange, at alt vil ændres. Men sukkereksporten går ned, husene »går i busk«, de såkaldt frie sorte træller på usle kontrakter, og det fører til arbejderopstanden Fireburn på Sankt Croix 1878.

Romanens mest interessante afsnit er fotografen Carls dagbog om hans rejse til oprørets steder med fotoreportage om de nedbrændte huse, men også om nøden i ’negerierne’. Det påfølgende retsopgør er en parodi: ingen straf til de hvide planteres privatmilitser, som dræber 200 sorte, mens 12 sorte henrettes på stedet. Men da andre 39 sorte dødsdomme ankes til Højesteret i København, bliver alle benådet! Trods trusler fra guvernøren vover Sct. Thomæ Tidende at skrive kritisk om retssagen og udstille Carls eminente fotografier, og det synes at forbedre forholdene.