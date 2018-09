Fem hjerter: Langdigtet ’hvad skal vi med al den skønhed?’ bruger løs af de metaforer, det selv tvivler på Rasmus Nikolajsen har skrevet et langdigt, der både sætter spørgsmålstegn ved menneskets skønhedstrang og insisterer på den.

FOR ABONNENTER

En søndag for et par uger siden var jeg på Amager Fælled for i fællesskab med fem andre at øve mig i at tale med planterne. Det var et antropologisk projekt. To gange tredive minutter sad jeg over for en stor klynge siv. Jeg skrev, tegnede, optog lyd og bevægede mig ind mellem sivene i et forsøg på at få en slags kommunikation mellem os til at lykkes.