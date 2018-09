»How møch do you think that costs?«: Mathilde Walter Clark skriver om at være spændt ud mellem to vidt forskellige verdener – og to forskellige sprog Selvbiografisk beretning om amerikansk ophav er både erindrings- og rejsebog. Erindringsdelen er lysende.

Mathilde Walter Clark har skrevet en bog om sit amerikanske ophav. Hun er vokset op nær København med sin danske sekretærmor, med en forgudet amerikansk fysikprofessorfar på den anden side af Atlanten.

På et af faderens årlige sommerbesøg i København sidder lille Mathilde mellem ham og moderen på Hviids Vinstue og får forevist et fotografi af sin nyfødte lillebror og sine tre søstre. Hun har en hel familie i Amerika! Fra sit 11. år tilbringer hun sine somre hos dem i det store monstrum af et Hitchcock-hus i Texas. Skildringen af huset, faderen, de amerikanske søskende og ikke mindst af den højst bizarre stedmor (der for så vidt også kunne være noget fra en Hitchcock-film) er ualmindeligt medrivende; det er svært at slippe bogen, når man først er begyndt.











Clarks forhold til sin far er præget af følelsen af en særlig forbindelse. Som har noget at gøre med at se verden. En svært benævnelig følelse, som hun kredser om at få benævnt.

Det lykkes ret godt, ikke mindst i skildringen af, hvordan hun som treårig træder ind i sin og moderens lille lejlighed med sin besøgende far ved hånden og pludselig ser hver en detalje: »Jeg viste ham det ved at se det«. »Min far hænger sammen med at se«, hedder det senere, »Den uforklarlige intime forbindelse mellem ham og tilegnelsen af den synlige verden«. Og senere endnu, da far og voksen datter er på rejse rundt i faderens barndomsland (bogen er delt op i to bøger med undertitlerne ’Erindringsbog’ og ’Rejsebog’): »Igen er vi gået ind ad en dør sammen, og vi ser. Familie, gamle venner (...) Vi er deres vidner, øjne, ører, én bevidsthed hvori al denne mærkelige og unyttige skønhed et øjeblik lagres«.

Således er Clarks historie om sit fædrene ophav også historien om oprindelsen til hendes forfattergerning.

At Clark i hvert fald selv har evnen til at se, at lagre det sete og at fremkalde det i skriftens billeder, er denne bog et lysende vidnesbyrd om. Selv om der er mange grumme historier at fortælle fra Hitchcock-huset i Texas, lykkes det også Clark at indfange den mærkelige og unyttige skønhed – ved lysrefleksen fra den farvede mosaikrude med påfuglemotiv, ved de to indvendige trappers labyrintiske parallelforløb, ja, selv ved stedmoderens fiskebugshvide bare arme med deres blå net af blodårer under hudens mælkehinde.

Fine observationer

Med sin fine observationsevne leverer Clark stærke personskildringer, også af bipersoner, men skildringen af den mærkværdige kvinde, som faderen har fundet på at gifte sig med, er måske bogens stærkeste. Det, der kunne have været en uretfærdigt behandlet steddatters hadefulde portræt af den onde heks, har i stedet karakter af den observante »tilegnelse af den synlige verden«, som datteren fra lille synes hun deler med faderen. En knoklet, anorektisk, shopaholisk hollandsk eksmodel, der tjener penge på ejendomsspekulation, spiser sine børn af med halvopvarmede nuggets og behandler dem, som om de er sat i verden for at genere hende.