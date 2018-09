Rørende roman handler om venskabet mellem en syg om en rask. Og om at drømme om fremtiden Sætningerne i Johannes Lilleøres korte roman 'Min syge ven' rummer en lethed, men også uro og fremdrift.

Han drømmer om at bygge sit eget hus et øde sted i Estland. Han opdager allerede på flyrejsen, at han ikke er rask. Han ringer til en ven. Han bliver fløjet med helikopter fra Tallinn til Rigshospitalet. Han får diagnosen aplastisk anæmi. Han bliver ikke udskrevet. Han drømmer om 1980’erne, om pastasalaten og om musikken. Han ligger på Riget. Han får knoglemarvstransplantationer. Han får besøg af sin estiske eks. Han får Ketogan. Han ser OL i Rio, ’Robinson Ekspeditionen’ og ’TV-avisen’. Han drømmer stadig om Estland. Han ligger på Riget i to år. Han begynder at drømme om Vejle i stedet.