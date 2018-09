Hvor er det smukt. Og klogt. Og morsomt: Kim Fupz har præsteret en mesterlig skabelsesberetning for børn Religionstime med tre sjove og kloge børnebøger, hvor Vorherre nok har haft en finger med i spillet.

Vorherre er bestemt ikke fraværende i billed- og børnebøger. For Bibelen er jo fuld af gode historier, som man må kende for at forstå både fortiden, nutiden – og fremtiden! Bjarne Reuter har genfortalt den gode bog. Lilian Brøgger og Otto Dickmeiss har illustreret den – for blot at nævne nogle af de børnebogsfolk, der har været på spil.