Fortælleren lider af kussemisundelse og har ammehjerne i underligt retningsløs roman

Jeg er gråhvid’, hedder Bjørn Rasmussens tredje roman, der er en vild og obskur sygehistorie. Og som fortsætter ad det (i en eller anden grad) selvbiografiske spor, man så i debuten ’Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet’ fra 2011 – stadig noget af det stærkeste, der er skrevet på dansk om krop og køn i dette årti – og senest så i digtsamlingen ’Ming’ fra 2015, der også skildrede psykosen og farbesættelsen.

Bjørn Rasmussen: Jeg er gråhvid. Gyldendal. 192 sider.

Hvor digtsamlingens sygdomsbeskrivelse var præget af en enkelhed og sproglig præcision, oplever man, at romanen her er skrevet uden nogen styring overhovedet – skriften vælter ud. Hvor kommer den fra? Enhver plottænkning er knyttet til en form for paranoia og er noget, den skrivende udsættes for: »Jeg føler at et plot har sat sine tråde i mig. Hvem spinder?«. Ja, hvem spinder? Plot, personudvikling og kausalitet er en fed løgn i verden.

Romanen er skrevet som en spontan dagbog, minutiøst angivet med klokkeslæt – men også underligt uden for tiden – den er skrevet som et skuespil, skrevet på psykose og medicin og med en energi, der hele tiden er lige ved at være brugt op. Der er også håndskrevne notater og en sang til Laura Palmer. Man mærker den skrivendes hånd på tastaturet, med alt hvad det indebærer af slåfejl, idiosynkratisk syntaks og ufuldstændige sætninger. ’Jeg er gråhvid’ fremstår – sådan set forståeligt nok – uredigeret. Vellykket kan man ikke rigtig kalde den.

Ustyrlig, retnings- og viljeløs

Den skrivende er gråhvid, eller gravid? Jeget er 33 år og deler fornavn med forfatteren, og er der et plot, går det ud på, at Bjørns mand, Jacob, skal være far med en, der hedder Maren. Derfor prøver Bjørn at få styr på sit liv, prøver at gå mindre i Fakta efter vin for at redde ægteskabet og forhåbentlig blive en god papfar.

Det går fuldstændig galt, Bjørns besættelse af graviditeten udvikler sig til en psykose, eller en præfødselspsykose, og han begynder at fantasere om faderrollen (»Papfar tropper op til skole-hjemsamtale i en leopardbikini«), han drømmer om at føde barnet, men han vil ikke være far.

Snart mister den skrivende enhver forankring i sig selv, i sit køn og i tiden. Skriften er ustyrlig, underligt retningsløs og viljeløs – rapporterer ligesom bare råt og rent fra sygdommen. Bjørn lider af kussemisundelse, ser sig selv som pige og har ammehjerne, »hans fisse er en fiktion«. Og: »Min mave buler ud, min mave vil vænne sig til barnet. Da jeg er i syvende uge, sprækker røvhullet, og trolden lader sig ane«, lyder det.

Der findes ingen terapeutisk mening i bogens bekendelser, og til sidst kan man læse, at »Det foregående var det sidste Bjørn skrev inden han flyttede fra Vedøvej«. I løbet af nogle sider havde skriften fundet sin helt egen besynderlige form for kontrol, mens jeget selv forsvandt:

»Hans hud spilder, slipper, Hans udover mig igen. Hans altid nu herhen. Hans evigt i mig. Hans han på på. Hans han, ja flere. Hans han gange mange. Hans han bagfra flere gange. Forfra. Hans han over. Hans han på, i«.

Andre steder står det i klarere billeder: »Kan en enkelt Truxal give mig ro? Nej, jeg ændrer mig aldrig, se på mig mens jeg brækker mig. Opkastet lyser i mørket ved siden af blåregnen som klatrer op ad huset. Jeg træder i et stykke af papfars æblekind. Af frygt for at elske«.

De smukkeste glimt, der selvfølgelig er, når det er Bjørn Rasmussen, der skriver, hænger som fragmenter i mørket, mellem store blokke af tomgang. Skriften kommer et chokerende og uhyggeligt sted fra og former sig også til et værk, der hverken kan eller vil sit eget bedste – som simpelthen, synes jeg, fortaber sig i det tilfældige og psykotiske.