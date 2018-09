Hvem er hvem?: I Madame Nielsens nye roman er Jesus Kristus Willem Dafoe. Eller er det Warhol? I sin jagt på begivenheden, den begivenhed, der virkelig kan gøre en forskel, er Madame Nielsen nu nået til Jesus Kristus.

Madame Nielsens forfatterskab begyndte med kvinde-blivelsen, og i sin nye roman ’Monster’ leger hun med Kristus-blivelsen. Ikke tilfældigt bevæger romanen sig mod juleaften, hvor New Yorks gader summer af forventning, men i stedet for en tur til krybben får vi en tur gennem den sorte tunnel i ’the Zone’.

Bortset fra dannelsesrejseromanen ’Invasionen’, hvor Madame fortæller om sin vandring med flygtningestrømmen op gennem Europa, består forfatterskabet af erindringsromaner, og også ’The Monster’ har karakter af en erindringsroman. Den foregår i New York i efteråret 1993, og den navnløse ’han’, som er bogens hovedperson, har visse ligheder med Madames tidligere inkarnation Claus Beck-Nielsen. Hvilket ikke mindst afsløres, når newyorkerne synes, han ligner Andy Warhol eller Willem Dafoe.

Madame Nielsen: The Monster. Gyldendal, 195 sider, 249,95 kroner. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

En af vejene til Kristus-blivelsen går via Dafoe-blivelsen, for vor navnløse helt har netop set Dafoe spille Kristus i ’The Last Temptation of Christ’, og forstået »at Willem Dafoe ikke spillede Jesus, han var Jesus« – hvilket er en sjov forskydning af inkarnationens pointe, som jo netop er at Jesus ikke spiller Gud, han er Gud. På en bar i New York bliver vor helt forvekslet med Dafoe, og da han efter lang tids fravær dukker op på baren igen, glider vi fra Dafoe til Kristus: »He’s back! He’s back!«, råber bargæsterne, »so you really are him, you fucking ... Christ!«.

Dobbelteksponeringen af personer, hvis fysiognomi grangiveligt kan synes at glide ind i hinanden – Claus Beck-Nielsen, Willem Dafoe, Andy Warhol – kan genkendes som et visuelt element fra Nielsens teaterforestillinger, og der er meget teater over ’The Monster’.

Den udspiller sig mellem to sceniske rum: på den ene side performanceteatret i Soho, hvor Dafoe er stjernen – og hvor vor helt hænger dagligt ud i et vagt håb om at blive en del af forestillingen – på den anden side en velourforet lejlighed udstyret med vindeltrapper og Warhol-værker, hvor de silkepyjamasklædte tvillinger Jerry og Bruce (den ene i lyserød, den anden i lyseblå) hver nat modtager vor helt med samme show: fodrer ham med sushi, spænder ham fast i den elektriske stol, lader ham opleve skuddet, der dræbte Kennedy, trakterer ham med hver sit lem (»lysende hvide som opadgroende trærødder eller pulserende smeltende alterlys eller ExtraTerrestrials uden øjne«) og lader ham vågne til french toast (»kvadratisk, opsvulmet slatten og bleg«) med Heinz-ketchup.

Hvis det om Dafoe hedder, at han ikke spiller Kristus, han er Kristus, tematiserer sidestillingen af performanceteatret og tvillingernes lejlighed tværtom det generaliserede skuespil, en verden, hvor alt er performance.

Hvis inkarnationen handler om at være, ikke at spille, handler den generaliserede performance om altid at spille, aldrig at være. At spille eller at være, fristes man til at spørge med en parafrase over den Hamlet, som romanen flere steder refererer til. Kunne man vove at læse en historie om performerens længsel efter inkarnationen ind i romanen?

Inkarnationen bliver i romanen, igen ikke helt uden parallel til evangelierne, en historie om at synke så langt ned i skidtet som muligt. Ned i en dødsdriftig seksualitet, ned i analsår og kropsvæsker, ned i mørket, ned i byens afskum, ned i kroppens forfald, ned i husstøvet, ned i rottereden.

Men over det afskyelige lægger sig i kraft af Madame Nielsens billedrige, snørklede kniplingesætninger en vis forklarelse, som sneen lægger sig i et kniplingemønster over plastikposerne i New Yorks gader.

Madame Nielsen fortsætter utrætteligt med at lede efter begivenheden, efter den afgørende begivenhed, der kunne forandre alt. Men hun ved også, at det, vi ofte oplever, snarere er ’events’, performancegebærder uden forandringskraft. ’The Monster’ er selv en meget teateragtig roman, men Madame Nielsens snørklede prosa er mere end en teatralsk gebærd, den formår at lyse os ned i mørket.